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Dünya Mülteciler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Ordu'da düzenlenen "Birlikteliğimizle Varız" etkinliğinde Irak, İran, Afganistan ve Suriyeli yaklaşık 300 çocuk, Türk akranlarıyla doyasıya eğlendi

Ordu'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yabancı çocuklar, Türk akranlarıyla eğlendi.

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) Ordu Sürdürülebilir Yaşam Merkezince organize edilen "Birlikteliğimizle Varız" etkinliğinde, Irak, İran, Afganistan ve Suriye'den gelen yaklaşık 300 çocuk ile 100'ün üzerindeki Türk öğrenci buluştu.

Devlet Su İşleri Efirli Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikle, çeşitli yarışma ve oyunlarla yerli ve yabancı çocukların birbirleriyle kaynaşması amaçlandı.

Renkli ve çizgi film kahramanlarının kostümleriyle çocuklarla buluşan ekip, sunduğu gösterilerle çocukları eğlendirdi. Çocuklar, hayallerini renkli kalemlerle tişörtlere çizerken, farklı oyunlarla güzel vakit geçirdi. Ailelere yönelik de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Merkezin yöneticisi Ayça Öztanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, mültecilere psikolojik destek, sağlık hizmetleri ve hukuki yönlendirme destekleri sağladıklarını söyledi.

Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde de bugün düzenledikleri etkinlikte çocukları bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlatan Öztanır, çocukların güzel etkinliklerle birbirlerine sosyal uyumluluklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Öztanır, canlandırıcı oyunların yanı sıra çocukların boyayacakları ve hayallerini çizecekleri tişörtler giyeceğini kaydetti.

Afgan uyruklu 11 yaşındaki Bahar Tuçi ise etkinliklerin çok güzel olduğunu ve buradaki arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirdi.

17 yaşındaki Gamze Topal da yabancı uyruklu çocuklarla bahar şenliği havasında bir araya geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Onlarla aynı dili konuşsak da konuşmasak da hep birlikteyiz, tek yüreğiz. Bu konuda kendimi çok mutlu hissediyorum. Kendimi de şanslı hissediyorum." dedi.

Etkinliğe, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi de destek veriyor.

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Çocuk Dünya Mülteciler Günü eğlence etkinlik ordu

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