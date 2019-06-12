Dünya Mülteciler Günü

Öztanır, canlandırıcı oyunların yanı sıra çocukların boyayacakları ve hayallerini çizecekleri tişörtler giyeceğini kaydetti.

Afgan uyruklu 11 yaşındaki Bahar Tuçi ise etkinliklerin çok güzel olduğunu ve buradaki arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirdi.

17 yaşındaki Gamze Topal da yabancı uyruklu çocuklarla bahar şenliği havasında bir araya geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Onlarla aynı dili konuşsak da konuşmasak da hep birlikteyiz, tek yüreğiz. Bu konuda kendimi çok mutlu hissediyorum. Kendimi de şanslı hissediyorum." dedi.

Etkinliğe, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi de destek veriyor.

