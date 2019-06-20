HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Geçtiğimiz günlerde Mudanya Belediyesi'nin, Suriyelileri plajlara sokmama kararını gördük. İnanılmaz bir karardı. Bu tür kararlar faşizan ülkelerde alınan kararlardır." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Dünya Mülteciler Günü olduğunu belirterek, Türkiye'de mülteci ve sığınmacıların halinin giderek artan bir gerginliğe neden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de, Suriyeli sığınmacıların durumunun günümüzde önemli bir konu haline geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Mudanya Belediyesi'nin, Suriyelileri plajlara sokmama kararını gördük. İnanılmaz bir karardı. Bu tür kararlar faşizan ülkelerde alınan kararlardır. Maalesef böyle bir kararını uygulandığına şahit olduk." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılara ilişkin doğru dürüst bir politika yürütülmediğini, bunun halk arasında gerginliklere neden olduğunu ve insanların zor duruma düştükleri anda günah keçisi olarak Suriyelileri gördüğünü anlatan Gergerlioğlu, "Yöneticiler, bu gerginliği azaltacak adımları atmamaktadır. Suriyeliler ve Türkiye halkı sık sık karşı karşıya gelmektedir. Kavgalar, toplumsal linç girişimleri gibi olaylar yaşanmaktadır. Bunlar kabul edilebilecek hadiseler değildir. Mutlak suretle doğru bir mülteci ve Suriyeli politikası takip edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.