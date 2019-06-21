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Dünya Mülteciler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi ve Assalam Derneği iş birliği ile göçmen hikayelerinin anlatıldığı etkinlik düzenledi

İSTANBUL (AA) - Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi ve Assalam Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, göçmen hikayeleri anlatıldı.

Assalam CafeAfrica'da gerçekleştirilen etkinlikte, Sultanbeyli Toplum Merkezi yöneticisi Oğuzhan Mehmet Bostancı ve Aişe Sümeyye Dal, faaliyet alanları ile mülteciler için yaptıkları projeler hakkında bilgi verirken, merkezin gönüllüsü beş konuşmacı hikayelerini katılımcılara aktardı.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi Aktivite Planlama ve Gerçekleştirme Asistanı Zeynep Piroğlu, yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan göçmenlere ve yerel halkın sosyal ihtiyaçlarına yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Piroğlu, Kızılay Toplum Merkezleri olarak Dünya Mülteciler Günü'nde acı dolu göçmen hikayelerinden ziyade toplumda başarılı olan, örnek teşkil edecek ve motive edici hikayelere sahip mülteciler aracılığıyla kamuoyu ve medyada var olan olumsuz algının değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de yeniden bir hayat kurarak bilgisayar mühendisliği eğitimi alan ve aynı zamanda "Elif Ertan Genç Soluk Ödülü"nün sahibi olan Suriyeli Muhammed Eyüp, insanın kendi ülkesinden ayrı bir yerde yeniden bir düzen kurmasının çok zor olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılay'a zor anlarında yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Türkiye'de hediyelik eşya satan bir dükkan açan ve Türk ortağı ile ekonomiye katkı sağlayarak savaşın izlerini zihninden silmeye çalışan Suriyeli Mahmut Attar, ülkesinde yaşanılan savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını için şanslı olduğunu dile getirdi. Attar, "Türkiye ikinci vatanımız oldu bize kucak açtı, çok zor günler yaşadık ama çok şükür şu an yeniden güzel bir yaşam içindeyiz. Türk Kızılay bizlere çeşitli imkanlar sağlıyor. Allah Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarından razı olsun." dedi.

Etkinlikte Afrika, Suriye, Doğu Türkistan ve Irak mutfağından farklı lezzetler katılımcılara ikram edildi. Programda Suriyeli lise öğrencileri tarafından Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirildi.

Etkinliğe Suriye, Irak, Doğu Türkistan ve Afrika kökenli mültecilerin yanı sıra Kızılay yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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