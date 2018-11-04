İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, "Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Karadavi, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, ilk kez 1967'de Arap-İsrail Savaşı döneminde geldiği o günkü Türkiye ile bugünkü arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Köklü bir değişim olduğunu dile getiren Karadavi, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirme sorumluğunu üstlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini takip ediyoruz. Köklü bir değişim var. Belki bunu içeride olanlar çok net fark edemeyebilir ama dışarıdan gelenler çok rahat bir şekilde fark ederler. Belediyelerin yaptıkları çalışmaları ve gelişmeleri görüyoruz. Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın. Selçuklular'dan itibaren bu topraklar geçmişte alimlere, ilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Haçlılara dur demişler, uzak diyarlara kadar İslamiyeti yaymışlardır. Gittikleri yerlerde güzel eserler bırakmışlardır. İslam sancağı burada bir kez daha dalgalanacak ve hizmet kaynağı olacaktır. Bunu böyle bilelim."