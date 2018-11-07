İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'na Faslı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni seçildi.
İstanbul'da 3 Kasım'da başlayan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu'nda bugün başkanlık seçimi yapıldı.
Başkanlığa eski başkan Yusuf el-Karadavi'nin yardımcılığını yapan Faslı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni seçildi.
Birliğin kurulduğu 2004 yılından bu yana başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi cumartesi günü yaptığı konuşmada yeniden aday olmayacağını bildirmişti.
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