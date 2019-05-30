İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap ülkelerinin liderlerini, bölgeyi yıkıcı bir savaştan kurtarmaya ve tüm siyasi mahkumları özgürlüğüne kavuşturmaya çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mekke'de düzenlenen zirvelerle eş zamanlı olarak Arap ülkeleri liderlerine hitaben mesaj yayımladı.

Arap ülkelerinin liderlerine, bölgeyi yıkıcı bir savaştan uzak tutacak bilge bir siyaset yürütme tavsiyesinde bulunulan mesajda, bölgede çıkacak yeni bir savaşın sadece düşmanların çıkarına hizmet edeceği vurgulandı.

Mesajda, siyasi tutuklular ve düşünce suçlularının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunularak özellikle Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklu din adamlarının özgürlüğüne kavuşturulması talep edildi.

Suudi Arabistan'a Katar'a yönelik ambargoyu kaldırması çağrısı yapılan mesajda, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) yeniden güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin yanı sıra, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine yaptığı olağanüstü zirve davetiyle üç zirve bir arada yapılıyor.