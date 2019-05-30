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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Arap liderlere çağrı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvelerle eş zamanlı yayımladığı mesajda, "savaştan uzak durma ve siyasi mahkumları serbest bırakma" çağrısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap ülkelerinin liderlerini, bölgeyi yıkıcı bir savaştan kurtarmaya ve tüm siyasi mahkumları özgürlüğüne kavuşturmaya çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mekke'de düzenlenen zirvelerle eş zamanlı olarak Arap ülkeleri liderlerine hitaben mesaj yayımladı.

Arap ülkelerinin liderlerine, bölgeyi yıkıcı bir savaştan uzak tutacak bilge bir siyaset yürütme tavsiyesinde bulunulan mesajda, bölgede çıkacak yeni bir savaşın sadece düşmanların çıkarına hizmet edeceği vurgulandı.

Mesajda, siyasi tutuklular ve düşünce suçlularının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunularak özellikle Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklu din adamlarının özgürlüğüne kavuşturulması talep edildi.

Suudi Arabistan'a Katar'a yönelik ambargoyu kaldırması çağrısı yapılan mesajda, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) yeniden güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin yanı sıra, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine yaptığı olağanüstü zirve davetiyle üç zirve bir arada yapılıyor.

Körfez bölgesinde İran ile yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Mekke şehrinde bugün itibarıyla başlayacak iki olağanüstü zirvenin ana gündem maddesinin "İran tehditleriyle mücadele" olacağı ancak bir araya gelen İslam dünyası ve Arap ülkeleri liderlerinin, "Yüzyılın Anlaşması Planı, Filistin meselesi, Manama Çalıştayı, terörle mücadele" gibi konuları da masaya yatırarak ortak bir tutum arayışına gireceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Müslüman Alimler Birliği Mekke Suudi Arabistan

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