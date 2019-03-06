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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma Hutbesinin Kudüs'e ayrılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma Hutbesinin Kudüs'e ayrılması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Filistin ve Kudüs'e destek için gelecek cuma hutbesinin bu konuya ayrılması için çağrı yaptı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Ümmetimizin varlığı, kimliği, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'sı tehdit altında" denilerek, gelecek cuma hutbesinde Kudüs ve Filistin davasının işlenmesi çağrısında bulunuldu.

İslam alemindeki liderler, düşünürler ve halklardan, Kudüs'ün İslam ve Arap kimliğine yönelik sergilenen tehlikeli planlara karşı koymaları istenilen açıklamada, Müslümanları da Kudüs ve Filistin davasını meşru olan her türlü yolla maddi ve manevi olarak desteklemeye davet edildi.

- Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirle kapatmasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

İsrail 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanarak kapıyı kıran Filistinli gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmıştı, Filistinliler ise 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

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