Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Hindistan'daki Vatandaşlık Yasası'na tepki

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan hükümetine, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'ndan vazgeçme çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, tartışmalara neden olan Vatandaşlık Yasası, "Müslümanlara karşı nitelikli ayrımcılık yasası" olarak tanımlanarak, bunun tehcir ve nefret suçlarının önünü açabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca ülkede meşru haklarını talep eden barış yanlısı göstericilerin öldürülmesi kınanarak, gayrimüslimlerin, kaderlerinin ortak olduğunu vurgulamak için Müslümanların yanında yer almalarından övgüyle bahsedildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları kurumlarına, bu tehlikeli eğilime karşı yasal ve ekonomik yollardan karşı durma çağrısında bulundu.

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti.