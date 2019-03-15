Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam ümmetine Aksa çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının durması için İslam ümmetine harekete geçme ve elinden geleni yapma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti'nin İstanbul'daki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğu vurgulanarak, buraya yapılmış bir saldırının Aksa'ya ve tüm İslam ümmetine saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının durması için İslam ümmetine harekete geçme ve elinden geleni yapma çağrısında bulunuldu.

Siyonist oluşum ile normalleşme yoluna giden resmi kişi ve rejimlerin, Müslümanlara ve kutsal mekanlara karşı işlenen suçlara ortak olduğu belirtilen açıklamada, bu tür rejimlerin Siyonistlere planlarını hayata geçirmek için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik saldırıların, Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme planlarının hayata geçirilmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, İslam dünyasındaki tüm vakıflar bakanlıklarına, Kudüs halkına ve Aksa'daki gönüllü nöbetçilere destek için bağış toplama amacıyla camilerde kampanya başlatma çağrısı yapıldı.