Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail açıklaması

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap ve Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, hangi ülkeden ve hangi gerekçeyle olursa olsun İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarının kınandığı vurgulandı.

Normalleşmenin Kudüs meselesi üzerindeki tehlikeli etkilerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Birlik, Filistin ve Kudüs meselesinde yaşananları, Golan Tepeleri'nin işgalcilere ait olduğunun ilan edilmesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Varşova'da aynı masaya oturulmasını, Netanyahu'nun bazı Arap ve Körfez ülkelerinde ağırlanması ve spor kılıfı atındaki normalleşme çalışmalarını büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Arap ve Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme yarışına girmesi karşısında Dünya Müslüman Alimler Birliği, herkese nasihat etmeyi bir görev bilmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, daha önce Katar'ın Filistin meselesindeki saygın duruşu, Gazze'ye ve Arap dünyasındaki mazlum insanlara verdiği desteğin övüldüğü ancak Katar topraklarında spor etkinliği altında gerçekleşen normalleşmenin kınandığı kaydedildi.