Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Riyad'a idam tepkisi

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, "Alimlerin idam edilmesi, Allah'ın gazabını hak eden büyük bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında itidalli büyük alim, davetçi ve düşünürler Selman el-Avde, Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri hakkında idam kararı verildiği veya yakında verileceği yönünde haberler yayınlanması ve Suudi Arabistan'ın bu iddiaları yalanlamaması endişelerimizi artmıştır. Alimlerin, özellikle haberlerde adı geçen bu üç alimin öldürülmesi Allah'ın gazabını hak eden büyük bir suçtur." denildi.

İdamların önlenmesi için uluslararası alanda kapsamlı gösteriler düzenlenmesi ve Suudi Arabistan halkının tüm alimler, düşünürler ve aydınlarla tek ses olarak bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.