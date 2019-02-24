HABER

Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:27 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Hz.

Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı

İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Hz. Fatıma'nın Kutlu Doğumu sebebiyle düzenlenen Dünya Müslüman Kadınlar Günü programına katıldı. Programda konuşan Karadeniz, “Hz. Fatıma gibi anneler yetiştirmek istememiz boş yere değil” dedi.

Hz. Fatıma'nın Kutlu Doğum Günü münasebetiyle gerçekleştirilen Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Küçükçekmece Belediyesi, Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Caferileri Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Programa Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve binlerce vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik protokol konuşmalarıyla devam etti.

“HZ. FATIMA GİBİ ANNELER YETİŞTİRMEK İSTEMEMİZ BOŞ YERE DEĞİL”

Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'ya verdiği değerden bahseden Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz,“Zülfikar yürekli kadınlarımızın onun peşinde gitme kararlılığının tesellisiyle avunuyoruz. Değerli kardeşlerim Hz. Fatıma niçin çok büyük? Çünkü Hz. Fatıma iki aslanı besledi. Onlara süt emzirdi ve o aslanları beslerken hep çocuklarına şu öğüdü verdi. Çocuklarım küfrün ve zalimin iti olacağınıza imanın ve mazlumun aslanı olun ki öldüğünüzde kabrinize it değil yiğit yazılsın. Şehit yazılsın diye onları büyüttü. İşte bugün Hz. Fatıma gibi anneler yetiştirmek istememiz ona benzemeye çalışmamız boş yere değil. Rabbim Hz. Fatıma’ya benzemek isteyen, ona özenen, onun yolundan gitmeye çalışan bütün kadınlarımıza rahmet etsin, bütün kadınlarımızdan razı olsun” dedi.

“HZ. FATIMA’NIN VARLIĞININ DEVAM ETTİRİLMESİ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan bir kadın ise “Dünya kadınlarının öncüsü olan Hz. Fatıma’nın doğum gününde burada bulunmak tabi ki bizim için çok güzel bir şey. Bugün herkesin burada olması Hz. Fatıma’yı anması, onu desteklemesi ve onun varlığını devam ettirilmesi bizim için gurur verici. Bugün de Küçükçekmece’de böyle bir program olması bizim için harika bir duygu” ifadelerine yer verdi.

Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandıDünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandıDünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandıDünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:
Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşlarıErdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.