Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı

Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'ya verdiği değerden bahseden Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz,“Zülfikar yürekli kadınlarımızın onun peşinde gitme kararlılığının tesellisiyle avunuyoruz. Değerli kardeşlerim Hz. Fatıma niçin çok büyük? Çünkü Hz. Fatıma iki aslanı besledi. Onlara süt emzirdi ve o aslanları beslerken hep çocuklarına şu öğüdü verdi. Çocuklarım küfrün ve zalimin iti olacağınıza imanın ve mazlumun aslanı olun ki öldüğünüzde kabrinize it değil yiğit yazılsın. Şehit yazılsın diye onları büyüttü. İşte bugün Hz. Fatıma gibi anneler yetiştirmek istememiz ona benzemeye çalışmamız boş yere değil. Rabbim Hz. Fatıma’ya benzemek isteyen, ona özenen, onun yolundan gitmeye çalışan bütün kadınlarımıza rahmet etsin, bütün kadınlarımızdan razı olsun” dedi.

“HZ. FATIMA’NIN VARLIĞININ DEVAM ETTİRİLMESİ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan bir kadın ise “Dünya kadınlarının öncüsü olan Hz. Fatıma’nın doğum gününde burada bulunmak tabi ki bizim için çok güzel bir şey. Bugün herkesin burada olması Hz. Fatıma’yı anması, onu desteklemesi ve onun varlığını devam ettirilmesi bizim için gurur verici. Bugün de Küçükçekmece’de böyle bir program olması bizim için harika bir duygu” ifadelerine yer verdi.