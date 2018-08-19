Dünya mutfağı Osmanlı mutfağıyla birleşti

Van'da açılan kafe restoranda, Osmanlı mutfağı, başta Meksika, İtalya olmak üzere dünya mutfağındaki çeşitli lezzetlerle buluşturuluyor.
İpekyolu ilçesi İkinisan Caddesi'nde hizmet veren işletmenin Müdürü Ayhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Van kahvaltısının yanında dünya mutfağından farklı lezzetlerin restoranda bulunduğunu söyledi.
Yıllarca yurt dışında aşçılık yaptıktan sonra memleketine döndüğünü anlatan Şahin, "Van'da Türk ve dünya mutfağını bir arada sunmaya karar verdiğimizde biraz tereddütlerimiz oldu, 'Acaba farklı bir kültürün damak tadı buraya uyum sağlar mı, insanlar bu tadı benimserler mi?' diye fakat zaman ilerledikçe insanların farklı bir şeyler arayışında olduğunu, buraya duyulan ilgiden alakadan anladık." dedi.
Şahin, Osmanlı mutfağıyla birlikte dünya mutfağından farklı lezzetleri Van halkının benimsediğine dikkati çekerek, "Van yöresine ait bir keledoş, ayranaşı, helisenin yanında Meksika, Yunanistan, İtalya ve farklı ülkelerin lezzetlerini sunduğumuz için gururluyuz. Burayı bu konsepte açmaya kara verdiğimizde isminde bölgemize ait olmasını istedik." diye konuştu.
İşletmeye modern ve yöre mimarisinin yansıtıldığını belirten Şahin, "Yemeklerimiz çok lezzetli. Osmanlı mutfağının zengin yemeklerinin yanı sıra Yunanistan, Meksika gibi ülkelere ait yemekler ile aslı İtalyan olan pizzalar da yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Şahin, bazı baharatları burada bulamadıkları için dışarıdan getirdiklerini, diğer gıda malzemelerini ise İstanbul'da temin ettiklerini sözlerine ekledi.
- "Bölgenin sakin ve huzur ortamına ulaşması, bu tarz yeniliklere fırsat veriyor"
Müşteri Berivan Altan, Van kahvaltısı için geldikleri restoranda dünya mutfağıyla tanıştıklarını söyledi.
Yemekleri yapan ustaların yörenin aşçıları olduğunu kaydeden Altan, "Bölgenin sakin ve huzur ortamına ulaşması, bu tarz yeniliklere fırsat veriyor. Aslında insanların güvenli bir şekilde dışarı çıkması, huzurlu bir ortamda yaşaması güzel bir şeydir." dedi.
İşletmede bir gün önce Yunan salatası tattığını belirten Salih Karışık, dünya mutfağının Van'da sergilenmesinin, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlayacağına işaret etti.
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