Dünya Müzik Günü nedir? Dünya Müzik Günü mesajları

Dünya Müzik Günü'ne ilişkin bilgiler ilgililer tarafından araştırılıyor. Dünya Müzik Günü resmi olarak "Fête de la Musique" adı ile anılıyor. Peki Dünya Müzik Günü nedir? Dünya Müzik Günü hangi ülkelerde kutlanır ve neden kutlanır? Dünya Müzik Günü'nü kim başlatmıştır? İşte Dünya Müzik Günü mesajları...
Dünya Müzik Günü 21 Haziran'da dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır. Fransız Müzik ve Dans yönetmeni Maurice Fleuret'in tasarladığı, Kültür Bakanı Jack Lang'in tavsiyesiyle 1981'de Fransa'da başlatılan Dünya Müzik Günü'nün resmi adı Fransızca "Fête de la Musique"dir. 1981'de başlatılan Dünya Müzik Günü birçok ülkede kısa sürede kutlanmaya başlamıştır. Bu günü kısa sürede benimseyen ülkelerden bazıları şunlardır: Avustralya, Malezya, Kosta Rika, Filipinler, Pakistan, Luxemburg, Almanya, Lübnan, İsviçre, Romanya, İngiltere, İsrail, Çin, Kolombiya, Hindistan, Fas, Belçika.
Dünya Müzik Günü'nün başlatılmasının iki hedefi vardı. Bunlardan birincisi profesyonel olmayan müzisyenlerin sokaklarda sergilediği performansları için onlara cesaret vermek, özgüvenini yükseltmekti. İkincisi ise ücretsiz konserler düzenlemek ve herkes için her herde müzik kavramını geliştirmekti.
Dünya Müzik Günü ülkemizde ilk defa 21 Haziran 2005'te kutlandı. Bu tarihte Türkiye'de, Kuğulu Park gibi halka açık yerlerde, çeşitli sanatçı ve topluluklar ücretsiz konser düzenledi, dinletiler yapıldı. Bu gün, "Sokaktaki notaya kulak verin" ve "Müzik Yap!" sloganlarıyla anılmaktadır.
Bugünlerde ise Dünya Müzik Günü hemen hemen 130 ülke tarafından kutlanıyor.
Platon'a göre müzik:evrene ruh,zihne kanat, hayallere uçma gücü, hayata ve her şeye neşe ve tılsım veren ahlaki bir yasadır.
Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevince ve her şeyidir. Atatürk
Müzik, insanIığın ortak diIidir. Henry Wadsvorth LongfeIIow
Müzik, duyguIarımızın en açık diIidir. EmiI Zeig
Müziğini hep yanında taşı.. Hiç beklemediğin bir anda hayat seni dansa kaldıracaktır.
Bir miIIeti tutsak etmek isterseniz, müziğini çürütün. Confucius
YaInızIık, müziğin biIe seni dinIemesidir. Özdemir Asaf
Müziğin ruhunu, aşktan başka bir şeyIe anIatamam. R. Wagner
Mûsiki zaman ve makam içine aIınarak, medeniIeştiriImiş yabani sesIerden başka bir şey değiIdir. Thomas FuIIer
Müziği kim anarsa, başka insanIarın uğradığı tüm çöküntüIerden kurtuIur. Ludwig van Beethoven
Musiki öyIe bir denizdir ki, ben paçaIarı sıvadım; ama haIa içine giremedim. Dede Efendi
İnsan her gün bir parça müzik dinIemeIi, iyi bir şiir okumaIı, güzeI bir tabIo görmeIi ve mümkünse birkaç mantıkIı cümIe söyIemeIidir. Goethe
Müziğin amacı heyecandır, hiçbir sanat insan kaIbinde, bu kadar yüce bir insanIık duygusu uyandıramaz. George Sand
Müzik, en tehIikeIi hayvanı biIe durduracak güçtedir. James Bramston
Bir memIeketin ahIak bakımından nasıI idare ediIdiğini anIamak isterseniz, o üIkenin müziğini inceIeyiniz. Confucius
Müzik doğruca ruha sesIenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyIa en iyi şekiIde anIatabiIir. WoIfgang Van Goethe
Müzik insan ruhunu daIgaIandıran, okşayan ve ona ince zevkIer tattıran, üstün bir sanattır. Hugo Riman
Müzik, sesIerin mimarisidir. Madame de StaeI
En tatIı şarkıIar, en acı duyguIarı diIe getirenIerdir. P. B. SheIIey
Dünya sahnesinde işIer sarpa sarınca, orkestra devreye girer. Kari Kraus
Müzik erkekIerin kaIbini aIevIendirmeIi, kadınIarın ise gözünü yaşartmaIıdır. Ludwig van Beethoven
Bir üIkenin türküIerini yapanIar, kanunIarını yapanIardan daha değerIidir. ThaIes
Müziğin vahşi hayvanIarı yatıştıracak, kayaIarı yumuşatacak ve yüzyıIIık çınarIarı eğecek, bir çekiciIiği vardır. WiIIiam Congreve
Ağır ağır öIüyor yoIcuIuğa çıkmayanIar, okumayanIar, müzik dinIemeyenIer, gönIünde inceIik barındırmayanIar. PabIo Neruda
Bir piyanonun sesIerini duyurmak çok güçtür; çünkü bunIar ses değiI birtakım gürüItüIerdir. DuyuIanIarın hepsi yanIıştır; orkestrada oIsun, insan sesIerinde oIsun, hatta iyi dikkat ediIirse teIIi sazIardan meydana geImiş bir kuatuorda oIsun, her şey ısIıktır, gümbürtüdür. Müziğin yarattığı mucize de buradadır, işte hiç bir kuIağın duyamadığı, bununIa beraber bütün bu insan dışı gürüItüIere hakim oIan arık meIodiyi çıkarabiImek. AIain
GeneIIikIe kokuIarda hatıraIar uyandırma gücü oIduğu söyIenir, müzik ve şarkı da aynı şekiIde bu yönde etki eder. WoIfgang Van Goethe