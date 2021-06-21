Dünya Müzik Günü nedir? Dünya Müzik Günü mesajları

Dünya Müzik Günü'ne ilişkin bilgiler ilgililer tarafından araştırılıyor. Dünya Müzik Günü resmi olarak "Fête de la Musique" adı ile anılıyor. Peki Dünya Müzik Günü nedir? Dünya Müzik Günü hangi ülkelerde kutlanır ve neden kutlanır? Dünya Müzik Günü'nü kim başlatmıştır? İşte Dünya Müzik Günü mesajları...

DÜNYA MÜZİK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Müzik Günü 21 Haziran'da dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır. Fransız Müzik ve Dans yönetmeni Maurice Fleuret'in tasarladığı, Kültür Bakanı Jack Lang'in tavsiyesiyle 1981'de Fransa'da başlatılan Dünya Müzik Günü'nün resmi adı Fransızca "Fête de la Musique"dir. 1981'de başlatılan Dünya Müzik Günü birçok ülkede kısa sürede kutlanmaya başlamıştır. Bu günü kısa sürede benimseyen ülkelerden bazıları şunlardır: Avustralya, Malezya, Kosta Rika, Filipinler, Pakistan, Luxemburg, Almanya, Lübnan, İsviçre, Romanya, İngiltere, İsrail, Çin, Kolombiya, Hindistan, Fas, Belçika.

Dünya Müzik Günü'nün başlatılmasının iki hedefi vardı. Bunlardan birincisi profesyonel olmayan müzisyenlerin sokaklarda sergilediği performansları için onlara cesaret vermek, özgüvenini yükseltmekti. İkincisi ise ücretsiz konserler düzenlemek ve herkes için her herde müzik kavramını geliştirmekti.