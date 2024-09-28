Dünya Nasrallah'ın ölümünü konuşuyor! İsrail duyurdu, bir suikast daha düzenlendi

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Dün Beyrut'ta geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlemişti. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah'ın hedef alındığı açıklanmıştı.

NASRALLAH'IN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Bugün önce İsrail sonra da Hizbullah'tan gelen açıklamalarda Nasrallah'ın öldüğü açıklandı. Nasrallah'ın ölümü bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. İran'da 5 günlük yas ilan edilirken İran dini lideri Hamaney'in güvenli bir bölgeye götürüldüğü açıklandı.

BİR HİZBULLAH KOMUTANI DAHA SUİKAST

İsrail, Nasrallah'ın ölümü sonrasında Lübnan'da yeni saldırılar gerçekleştirdi. Dahiye bölgesindeki saldırıda bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğü açıklandı. İsrail ordusu "Hizbullah Komutanı Hasan Halil Yasin'i öldürdük" dedi.