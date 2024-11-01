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Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

01.11.2024 20:15
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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi tüm dünya nefesini tutmuş durumda. Artık sayılı günlerin kaldığı seçimde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris bugüne kadar anketlerde hep baş başa gözükmüştü. Fakat son gelen anket verilerine göre bir adayın burun farkıyla öne geçtiği gözlendi.

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım tarihinde yapılacak. Geri sayım sürerken heyecan da artık doruğa ulaştı. Bu zamana kadar yapılan anketlerde Harris ile Trump arasındaki yarışın kıran kırana gittiği sonucunu ortaya çıkarmıştı. ABD'de Real Clear Politics (RCP) haber platformu şu ana kadar yapılan 14 anketin ortalamasını çıkararak bir adayın kıl payı farkla önde olduğunu ortaya koydu.

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BURUN FARKIYLA TRUMP ÖNDE!

Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor.

Demokrat aday Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.

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Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.

ÇEKİŞMELİ EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA ÖNDE

Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.

Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor.

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Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.

538 delegeden en az 270'ini kazanan adayın yeni ABD başkanı olacağı seçimlerde tüm gözlerin çevrili olacağı 7 salıncak eyaletteki yakın farklar, seçim sonuçlarının kaderinin çok ufak farklara bağlı olabileceğini gösteriyor.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump Kamala Harris abd
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