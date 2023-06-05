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Dünya nefesini tuttu! ABD ile Çin arasındaki gerilim tavan yaptı: Savaş mı geliyor?

05.06.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerinden ilerleyen ABD-Çin gerilimi zirve yaptı. Bir süredir Washington-Pekin hattından karşılıklı yapılan zehir zemberek açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi iyice yükseltmişti. Son olarak ABD muhrip gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği sırada Çin savaş gemileri 'tehlikeli manevralar' yaptı. O anların görüntüsü paylaşılırken dünya Çin'in bu hamlesi sonrası ABD'nin tutumunu merak ediyor...

Dünya nefesini tuttu! ABD ile Çin arasındaki gerilim tavan yaptı: Savaş mı geliyor?

USINDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, ABD muhrip gemisi USS Chung-Hoon (DDG 93) ve Kanada Kuvvetleri’nde hizmet veren HMCS Montreal (FFH 336) fırkateynin 3 Haziran’da uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sularda güneyden kuzeye doğru rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdiği belirtildi. Geçiş sırasında Çin’e ait savaş gemisi PLA(N) LUYANG III DDG 132’nin (PRC LY 132), Chung-Hoon civarında ‘tehlikeli manevralar’ gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Çin gemisinin ABD gemisine yaklaşık 137 metre yaklaştığı ve ABD gemisinin de rotasını koruyarak çarpışmayı önlemek için hızını düşürdüğü belirtildi. Açıklamada, “LY 132'nin en yakın yaklaşma noktası 137 metreydi ve eylemleri uluslararası sularda güvenli geçişe ilişkin denizcilik 'Trafik Kuralları'nı ihlal ediyordu. Chung-Hoon ve Montreal'in Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD-Kanada'nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılığını göstermektedir. ABD ordusu uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçar, seyreder ve faaliyet gösterir” denildi.

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ABD VE ÇİN SAVUNMA BAKANLARI SİNGAPUR’DAYDI

Öte yandan Tayvan Boğazı’ndaki olay, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yıllık savunma konferansı için Singapur'da bulundukları bir günde meydana geldi.

Singapur'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Shangri-La Diyalogu'nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması tüm dünyanın çıkarına. Ticari nakliye yollarının ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliği buna bağlıdır. Dünya çapında gezinme özgürlüğü de öyle. Şüphesiz ki, Tayvan Boğazı'ndaki çatışma yıkıcı olur. Çin Halk Cumhuriyeti ile özellikle de savunma ve askeri liderlerimiz arasında açık iletişim hatları elzemdir. Diyalog bir ödül değildir. Bir gerekliliktir. Ve ne kadar çok konuşursak, krize veya çatışmaya yol açabilecek yanlış anlamalardan ve yanlış hesaplamalardan o kadar çok kaçınabiliriz” dedi.

Aynı zirvede konuşan Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ise “Çin ve ABD'nin iyi geçinmesinin doğru yolu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olmak üzere üç ilkeyi takip etmektir” dedi.

UÇAK GERİLİMİ

Birkaç gün önce de Çin ve ABD arasında uçak gerilimi yaşanmıştı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından ‘gereksizce agresif bir manevrayla’ engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınlamıştı. (DHA)

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Çin Tayvan abd

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