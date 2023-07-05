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Dünya nefesini tuttu! Ukrayna ve Rus taraflarından karşılıklı iddialar: "Zaporijya Nükleer Santraline patlayıcı yerleştirildi..."

05.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünyayı ayağa kaldıran bir iddia ortaya attı. Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin çatısına patlayıcı maddeler yerleştirdiğini savundu. Türkiye'yi de konumu itibarıyla yakından ilgilendiren olayda gözler Rus tarafından yapılacak cevaba çevrildi. İşte bütün detaylar!

Dünya nefesini tuttu! Ukrayna ve Rus taraflarından karşılıklı iddialar: "Zaporijya Nükleer Santraline patlayıcı yerleştirildi..."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, halihazırda Rusların kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirdi. 1986 yılında tarihe 'Çernobil Faciası' olarak geçen ve Türkiye'de de büyük etkileri olan nükleer kazada birçok vatandaş dolaylı yollardan etkilenmişti.

Zelenskiy'nin sözünü ettiği Zaporijya Nükleer Santrali, Türkiye'ye olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.

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Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelenskiy, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

PATLAYICILAR SANTRALİN ÇATISINDA!

Zelenskiy, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, “Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir.” dedi.

Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelenskiy, “Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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RUSLARDAN KARŞI İDDİA GELDİ

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak." diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna volodimir zelenski

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