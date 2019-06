Dünya Nefroloji Derneğinden Türk bilim insanına ödül

Sever'in ezilme sendromu konusunda yazdığı "The Crush Syndrome and Lessons Learned From The Marmara Earthquake (Ezilme Sendromu ve Marmara Depreminden Çıkarılan Dersler)" isimli kitabı İsviçre'de basılarak tüm dünyada satışa sunuldu.

Sever, 2010'da 5 beş yıllık çalışma sonrasında ezilme sendromunun önlenmesi ve tedavisi konusunda halen dünyanın ilk ve tek rehberini hazırlayan bir grubu oluşturdu ve bu grubun eş başkanlığı yürüttü. 2012'de yayımlanan bu rehber Türkçe, İtalyanca, Farsça, İspanyolca ve Çince dillerine çevrildi ve kısaltılmış saha versiyonu Sınır Tanımayan Doktorlar kurtarma ekipleri tarafından "Afet Sahası Rehberi" olarak kullanılmaya başlandı.