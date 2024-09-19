Dünya’nın en etkili bilim insanları listesine girdiler! İşte o Türkler…

2023 yılında Stanford Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘‘Dünya’nın en etkili bilim insanları’’ listesinde bulunan Düzce Üniversitesi akademisyenleri bu yıl da yer alarak, ülkeyi gururlandırdı.
İŞTE O TÜRK BİLİM İNSANLARI
Dünya’nın En Etkili Bilim İnsanları Listesi 2023 Etki Listesi’nde;
- Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya, Genel Matematik alanında 64. sırada
- Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Budak, Genel Matematik alanında 201. sırada
- Mühendislik Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Şirin, Makine Mühendisliği ve Taşımacılık alanında 799. sırada
- Doç. Dr. Emre Çelik, Görüntü İşleme alanında 903. sırada
- Prof. Dr. Turgay Kıvak, Malzemeler alanında 1067. sırada
- Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Polimer alanında 1308. sırada
- Prof. Dr. Mehmet Kenan Döşoğlu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 1418. sırada
- Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Akıncıoğlu, Makine Mühendisliği ve Taşımacılık alanında 1754. sırada
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Zehra Karapınar Şentürk 1837. sırada
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Yunus Biçen 2474. sırada
- Mühendislik Fakültesi’nden Malzemeler alanında Doç. Dr. Fuat Kara 2560. sırada
- Ağ ve Telekomünikasyon alanında Doç. Dr. Muhammed Enes Bayrakdar 2936. sırada
- Malzemeler alanında Prof. Dr. İsmail Ercan 4144. sırada
- Görüntü İşleme alanında Doç. Dr. Melike Erdoğan Altunbey 7272,
- Prof. Dr. Uğur Güvenç 7298
- Doç. Dr. Abdullah Talha Kabakuş 8540. sırada
- Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Altan Özbek’in Malzemeler alanında 3853 sırada
- Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel’in Enerji alanında 6001. sırada yer aldı.
DÜNYA’NIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA BULUNAN TÜRKLER
- Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya Genel Matematik alanında 42. sırada
- Prof. Dr. Süleyman Korkut Ormancılık alanında 471. sırada
- Prof. Dr. Mehmet Kenan Döşoğlu’nun Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 2328. sırada
- Malzemeler alanında Prof. Dr. Turgay Kıvak 4573. sırada
- Doç. Dr. Fuat Kara 5630. sırada
- Doç. Dr. Emre Çelik ise Görüntü İşleme alanında 770. sırada yer aldı.
Düzce Üniversitesi, “Dünya çapındaki başarı listelerinde her geçen yıl daha çok dikkat çekmesine katkı sağlayan akademisyenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” şeklinde açıklama yaparak sevincini duyurdu. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır