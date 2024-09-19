Dünya’nın en etkili bilim insanları listesine girdiler! İşte o Türkler…

2023 yılında Stanford Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘‘Dünya’nın en etkili bilim insanları’’ listesinde bulunan Düzce Üniversitesi akademisyenleri bu yıl da yer alarak, ülkeyi gururlandırdı.

İŞTE O TÜRK BİLİM İNSANLARI

Dünya’nın En Etkili Bilim İnsanları Listesi 2023 Etki Listesi’nde;

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya, Genel Matematik alanında 64. sırada

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Budak, Genel Matematik alanında 201. sırada

Mühendislik Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Şirin, Makine Mühendisliği ve Taşımacılık alanında 799. sırada

Doç. Dr. Emre Çelik, Görüntü İşleme alanında 903. sırada

Prof. Dr. Turgay Kıvak, Malzemeler alanında 1067. sırada

Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Polimer alanında 1308. sırada

Prof. Dr. Mehmet Kenan Döşoğlu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 1418. sırada

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Akıncıoğlu, Makine Mühendisliği ve Taşımacılık alanında 1754. sırada

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Zehra Karapınar Şentürk 1837. sırada

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Yunus Biçen 2474. sırada

Mühendislik Fakültesi’nden Malzemeler alanında Doç. Dr. Fuat Kara 2560. sırada

Ağ ve Telekomünikasyon alanında Doç. Dr. Muhammed Enes Bayrakdar 2936. sırada

Malzemeler alanında Prof. Dr. İsmail Ercan 4144. sırada

Görüntü İşleme alanında Doç. Dr. Melike Erdoğan Altunbey 7272,

Prof. Dr. Uğur Güvenç 7298

Doç. Dr. Abdullah Talha Kabakuş 8540. sırada

Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Altan Özbek’in Malzemeler alanında 3853 sırada

Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel’in Enerji alanında 6001. sırada yer aldı.

DÜNYA’NIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA BULUNAN TÜRKLER

Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya Genel Matematik alanında 42. sırada

Prof. Dr. Süleyman Korkut Ormancılık alanında 471. sırada

Prof. Dr. Mehmet Kenan Döşoğlu’nun Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 2328. sırada

Malzemeler alanında Prof. Dr. Turgay Kıvak 4573. sırada

Doç. Dr. Fuat Kara 5630. sırada

Doç. Dr. Emre Çelik ise Görüntü İşleme alanında 770. sırada yer aldı.

Düzce Üniversitesi, “Dünya çapındaki başarı listelerinde her geçen yıl daha çok dikkat çekmesine katkı sağlayan akademisyenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” şeklinde açıklama yaparak sevincini duyurdu. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır