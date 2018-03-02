Dünya'nın en seksi kadını Türkiye kapağında!

Her ne kadar Victoria Secret meleği olamasa da o dünyanın en çok aranan modellerinden biri. Sosyal medyanın en gözde isimlerinden olan Hailey Baldwin mutluluğunu bu sözlerle paylaştı
Sosyal medyadan duyurdu
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ABD'li model Hailey Baldwin, Vogue dergisinin Türkiye edisyonuna kapak oldu.
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İlk kez Vogue dergisine kapak olan 21 yaşındaki Hailey Baldwin, mutluluğunu, "Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Minnet duyuyorum" sözleriyle ifade etti.
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Maxim dergisine göre 2017'nin en seksi kadını Baldwin.
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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen adından sıkça söz ettiriyor ve kuşkusuz ettirmeye devam edecek.
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