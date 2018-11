Dünya’nın ilk kalem festivali İstanbul’da gerçekleşti

Kalem tutkusunun çocukluğunda başladığını belirten Hızlan, o günden sonra her gördüğü kaleme sahip olmak istediğini söyledi. Avcı da İstanbul’un böyle bir festivali hak ettiğinin altını çizdi.

Dünyaca ünlü prestij kalem markalarının özel tasarımları ilk kez Türkiye’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen Penfest’te sergilendi. Kalem işleme sanatçılarının eşsiz eserlerinin konuklara tanıtıldığı, markakalem.com tarafından düzenlenen festivalde kültür-sanat, siyaset, tarih ve akademiden ünlü isimler de yer aldı.

KALEM KİMİSİNE GÖRE BAĞIMLILIK

Festivalin açılış konuşmalarını yapan yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, böyle bir festivalin İstanbul’a kazandırılmasından dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Kalem tutkusunun çocukluğunda teyzesinin ona hediye ettiği kalem ile başladığını anlatan Hızlan, o günden sonra her gördüğü kaleme sahip olmak istediğini söyledi. Kimisine göre bunun bir bağımlılık olduğunu da belirten Hızlan, her kalemin bir serüveni olduğunun altını çizdi. Kalemlerin mürekkeplerinin de ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Hızlan, “Bu sırada teknoloji hızla gelişiyor. Her gün farklı modeller çıkıyor” dedi. Hızlan, festivalin açılış konuşmasını yapmaktan dolayı da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.