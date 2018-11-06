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Dünya’nın ilk kalem festivali İstanbul’da gerçekleşti

GÜNDEM HABERLERİ  | 06.11.2018 10:34 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerleri ve sanatçıları Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Penfest’te bir araya geldi. Festivalin açılış konuşmalarını ünlü yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı yaptı.

Dünya’nın ilk kalem festivali İstanbul’da gerçekleşti

Kalem tutkusunun çocukluğunda başladığını belirten Hızlan, o günden sonra her gördüğü kaleme sahip olmak istediğini söyledi. Avcı da İstanbul’un böyle bir festivali hak ettiğinin altını çizdi.

Dünyaca ünlü prestij kalem markalarının özel tasarımları ilk kez Türkiye’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen Penfest’te sergilendi. Kalem işleme sanatçılarının eşsiz eserlerinin konuklara tanıtıldığı, markakalem.com tarafından düzenlenen festivalde kültür-sanat, siyaset, tarih ve akademiden ünlü isimler de yer aldı.

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KALEM KİMİSİNE GÖRE BAĞIMLILIK

Festivalin açılış konuşmalarını yapan yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, böyle bir festivalin İstanbul’a kazandırılmasından dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Kalem tutkusunun çocukluğunda teyzesinin ona hediye ettiği kalem ile başladığını anlatan Hızlan, o günden sonra her gördüğü kaleme sahip olmak istediğini söyledi. Kimisine göre bunun bir bağımlılık olduğunu da belirten Hızlan, her kalemin bir serüveni olduğunun altını çizdi. Kalemlerin mürekkeplerinin de ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Hızlan, “Bu sırada teknoloji hızla gelişiyor. Her gün farklı modeller çıkıyor” dedi. Hızlan, festivalin açılış konuşmasını yapmaktan dolayı da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Festivalde ayrıca Türk edebiyatının ünlü kalemleri Buket Uzuner ve Feridun Andaç ile söyleşiler gerçekleştirildi. Sunucu ve yazar Metin Uca ile gün boyu ‘Kalemin Doğrusu’ yarışmasını yaparken, yarışmacılara sürpriz hediyeler dağıtıldı. ‘Yazı Tükanı’ ile kaligrafi sanatının incelikleri gösterilip, hemen ardından da Koray Şerbetçi ve Prof. Dr. Muhittin Şimşek kalemin derin tarihi hakkında bilinmeyenleri aktardı. Derya Aslan’ın keyifli sohbeti ve soruları eşliğinde ünlü akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile ‘Kalem ve Diplomasi’, Prof. Dr. Nabi Avcı’yla da kalemler üzerine özel bir söyleşiye yer verildi.

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14 BİN DOLARLIK SANAT ESERLERİ

Oruç Gazi Kutluer ve Akif Gözcü gibi ünlü kalem ustalarının fiyatı 14 bin doları bulan altın ve mücevherlerle işlenmiş eserleri de festivalde meraklılarıyla buluştu. Graf von Faber-Castell markası ile lüks otomobil üreticisi Bentley’in iş birliği sonucu ortaya koyulan özel bir koleksiyon da ilk kez festivalde sergilendi. Bentley bayilerinde ve online olarak satışa sunulan bu özel serideki dolmakalemler 390 euro, roller kalemler 340 euro, tükenmez kalemler 290 euro ve deri kalem kabı 220 eurodan alıcılarını bekledi. Parker’ın 130’uncu yılına özel sadece 1.300 adet ürettiği 'Duofold The Craft of Travelling' adlı serisi de sergilendi. George S. Parker’ın dünya seyahatlerinden esinlenilerek tasarlanan 19 bin TL'lik kalem, altın kaplama gövdesi lazerle yapılan dünya haritası ve üzerine pusula deseni işlenen 18 karatlık som altın uçtan oluşuyor.

MÜREKKEP BAR KURULDU

Festivale; Clairefontaine, Kilk, Manuscript, Colorverse, Sheaffer, Tomoe River, Waldmann, Cross, De Atramentis, E+M, Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, J. Herbin, Kaweco, Lamy, Montblanc, Montegrappa, Namiki, Noodler’s, Parker, rOtring, Visconti, Diplomat, Scrikss, Tibaldi, Twsbi, Pilot, Rhodia ve Waterman gibi dünyaca ünlü kalem markaları katıldı. Tasarım harikası özel seriler koleksiyonerlerle ve kalem tutkunlarıyla buluştu. Konuklar, kurulan Mürekkep Bar’da kalemleri farklı mürekkep çeşitleriyle deneme imkanı buldu.

PARKER DÜNYANIN İLK KALEM FESTİVALİNE KATILDI

Prestij kalemin öncü markası Parker’ın kurucusu George S. Parker’ın 3. kuşak torunu Geoffrey Parker, dünyada ilk kez yapılan prestij kalem festivali Penfest’e konuk oldu. Torun Parker, 130 yıllık markanın kuruluş hikayesini anlatarak, “Parker’ı merak tutkusu nesilden nesile aktardı. Büyük büyükbabam seyahate, dedem havacılığa ben de tarihe meraklıyım. Bu da Parker’ı hep canlı tuttu” dedi. Parker’ın dünyanın en çok taklit edilen kalem markası olduğunu söyledi.

Geoffrey Parker

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KALEM FESTİVALİ Penfest istanbul Çırağan Sarayı

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