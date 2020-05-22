Dünya'nın manyetik alanı zayıflıyor ve uydulardaki arızalar artıyor

Bilim insanları Dünya'yı Güneş partüküllerinden ve kozmik radyasyondan koruyan manyetik alandaki zayıflamanın artarak devam ettiğini kaydediyor. Ne var ki, buna neyin sebep olduğu hala çözülemedi.

Dünya'nın son iki yüzyıl içerisinde yüzde 10 oranında manyetik alan gücü kaybına uğradığı düşünülüyor. Bu kaybın en yoğun olarak yaşandığı bölge Afrika kıtası ile Güney Amerika kıtasını da içeren alan.

'Güney Atlantik Anomalisi' (GAA) olarak bilinen bu olay sebebiyle bölgedeki manyetizm son 50 yılda ciddi değişime uğradı. Son 5 yılda ise Güney Batı Afrika üzerinde ikinci bir zayıf bölge oluştu. Uzmanlar bu şekilde GAA'nın bir süre sonra iki hücreye bölünebileceğini düşünüyor.

GAA Dünya çevresinde dönen uyduların teknik arızalar yaşamasına neden oluyor. Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) çalışan uzmanlar çok sayıda uydudan alınan verileri karşılaştırarak bu anomaliyi incelemeyi sürdürüyor.

Farklı manyetik alanları ve değişimleri kaydeden bilim insanları GAA'nın son 10 yılda oluştuğunu ve son birkaç yılda hızlanarak büyüdüğünü aktarıyor. Uzmanlar şimdi Dünya'nın merkezinde bu değişimlerin olmasına neden olan olguları anlamaya çalışıyor.