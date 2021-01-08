HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında

'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında

08.01.2021 08:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, krater yapıya sahip Meke Gölü kuruyunca haritadan silinme noktasına geldi. Bölgede 27 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (68), havzada yer altı suyunun çekilmesiyle gölün güzelliğini oluşturan suyun tamamen kuruduğunu belirterek, "Gölümüz 'Dünya'nın nazır boncuğu' olarak biliniyordu. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesinin hızla azalması sonucu göl kurudu." dedi.

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

'KUŞLAR DA TURİSTLER DE ARTIK GELMİYOR'

Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı'nın 27 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Dünyanın gözü ve nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü, yer altı suları çekilmeden önce masmavi bir gölümüzdü. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu. Burada yer altı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor. Eğer Meke Gölü’nün eski canlılığına kavuşmasını istiyorsak suların muhakkak eski seviyesine gelmesi gerekiyor. Konya kapalı havzada yüz binlerce su kuyusu var. Sular çekildikçe de haliyle burası da kurudu."

2f5f63460d04d75eff653a342eefe357

'HARİTADAN SİLİNECEK NOKTAYA GELDİ'

Gölün haritadan silinecek duruma geldiğini ifade eden Ceyhan, "Meke Gölü haritadan silinecek noktaya geldi. Gölümüzün kurumasına çok üzülüyoruz. Meke Gölümüz dünya harikası bir göldü. Bu bölgede çok sayıda su kuyusu var. Tabi 'Hazıra Hasan Dağı dayanmaz'. Yer altı sularını yükseltmek için dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. Buraya gelip Meke Gölü’nün halini gördükçe çok üzülüyoruz. Bütün Karapınar halkı üzülüyor. Meke Gölü’nün eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Yer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktıYer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktı
Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar baskını

Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar baskını

Artvin'de baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

Yer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktı

Denizli’de peş peşe depremler

Gece vakti peş peşe depremler

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.