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Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı yörüngeye giriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni mini Ay'ı olacak. Ancak bilim insanları söz konusu cismin Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceğini de ifade ediyor.

Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı yörüngeye giriyor

Dünya’nın yer çekimi sayesinde yakalayacağı ve geçici bir süreliğine uydu olarak kullanacağı “Mini Ay” için geri sayım başladı.

Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtiliyor. Söz konusu cisim bu ay Gezegenimizin yörüngesine girecek ve kısa süreliğine Dünya’nın yeni ‘mini uydu’su olacak.

2020 SO ekim ayında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında dönecek. 2020 SO’nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği de ifade ediliyor.

Bilim insanları 2020 SO'nun gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığının altını çiziyor.

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