Dünya nüfusu 7,8 milyara ulaştı

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, yeryüzündeki insan sayısının rekor seviyeye çıktığını belirterek güncel dünya nüfusunun 7 milyar 800 bin civarında olduğunu duyurdu.

Vakfın Hamburg'daki merkezinden yapılan açıklamada, dünya nüfusunun her yıl ortalama 82 milyon arttığına işaret edilirken her saniyede ortalama 2,6 bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.

Dünya nüfusundaki artışın önemli nedenlerinden biri olarak istenmeyen hamilelikler gösterildi. Yapılan açıklamada özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın ve genç kızların kendi bedenleri üzerinde söz haklarının bulunmadığı belirtilirken, söz konusu bölgelerde 5 doğumdan ikisinin kadınların istekleri dışında gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Nüfus uzmanları özellikle Afrika'da Sahra'nın güneyinde kalan bölgelerde durumun vahim olduğunu belirttiler. Buna göre bu bölgede doğum kontrolü yapmak isteyen iki kadından biri bundan mahrum kalıyor. Kadın başına düşen çocuk sayısı ise geçen yıllara göre azalma göstermesine rağmen 4,4 düzeyinde kaydedildi. Bu oran dünya genelinde 2,4 olarak tespit edildi. 1960'larda dünya genelinde her kadın ortalama 5 çocuk dünyaya getiriyordu.