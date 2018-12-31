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Dünya nüfusunun yarısı 2018'de internete bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

Dünya genelinde internet kullanım oranı 2018 yılında yüzde 51,2'ye ulaştı

Dünya genelinde internet kullanım oranının 2018 sonunda yüzde 50'yi aştığı bildirildi.

Bierleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) yayımladığı "Enformasyon Toplumunu Ölçmek" raporuna göre 2018 yılı sonunda dünya genelinde internet kullanların toplam nüfus içindeki payı yüzde 51,2'ye ulaştı.

ITU'nun üye ülkelerden derlenen verilere dayandırdığı raporuna göre yıl sonu itibarıyla dünya üzerinde yaklaşık 3,9 milyar kişi son üç ayda en az bir kez internet ağlarını kullandı.

- "Dijital ayrım"

Gelişmiş ülkelerde her 5 kişiden 4'ü internete bağlanırken, çevrim içi nüfusta doygunluk oranlarının yakalandığı görüldü.

Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde ise ülkeler arasında gelişmişlik oranlarına göre internet kullanım oranlarındaki farka işaret eden "dijital ayrım" olgusunun da etkisini sürdürdüğü gözlendi.

- Dünya nüfusu kapsama alanında

Raporda, 2018'de cep telefonu şebekelerinin dünya nüfusunun neredeyse tamamını kapsama alanına alacak kadar genişlediğine dikkat çekildi. Bu şebekelerin büyük bölümünün 3G veya daha yüksek seviyede internet ağ erişimine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Mobil ağların yaygınlaşma hızının kablolu internet şebekelerine göre çok daha hızlı olduğu vurgulandı.

ITU ve UNESCO iş birliğinde kurulan Dijital Kalkınma İçin Geniş Bant Komisyonu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında internet kullanım oranlarının dünya genelinde 2023 itibarıyla yüzde 70'e, 2025 itibarıyla ise yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) çevrimiçi Enformasyon Toplumunu Ölçmek Raporu 2018 internet Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

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