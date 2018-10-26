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‘Dünya Nüfusunun Yüzde 80’i Dini Kısıtlamalar Altında Yaşıyor’

26.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

Amerika’nın Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback dünyada insanların büyük bir çoğunluğunun hala dini özgürlüklerinden mahrum yaşadığını ve bunun ortadan kaldırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi

‘Dünya Nüfusunun Yüzde 80’i Dini Kısıtlamalar Altında Yaşıyor’

Amerika’nın Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback dünyada insanların büyük bir çoğunluğunun hala dini özgürlüklerinden mahrum yaşadığını ve bunun ortadan kaldırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Brownback Washington’daki Ulusal Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, 1998 yılında yürürlüğe giren ve ABD’nin dünyada dini özgürlükleri teşvik edici bir dış politika izlemesini öngören Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası’nın yirminci yıldönümü öncesinde konuştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerika’ya ilk gelen insanların büyük bir çoğunluğunun dini baskılardan kaçtığına dikkati çeken Brownback, dini özgürlüklerin korunmasının ABD’nin en temel kuruluş ilkelerinden biri olduğunu belirtti ve “Bu o zaman da çok önemliydi, şimdi de çok önemli” dedi.

Brownback, Uluslararası Dini Özgürlük Zirvesi ve diğer bölgesel ve küresel çaplı konferansların daha sık düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Uluslararası Dini Özgürlük Zirvesi ilk olarak bu yıl Temmuz ayında Washington’da düzenlenmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen toplantıya 84 ülkeden üst düzey yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve dini liderler katılmıştı.

“Dünyada daha fazla dini özgürlük olması gerektiğine inanıyoruz. Maalesef, bugün dünya nüfusunun yüzde 80’i dini olarak bir şekilde kısıtlama altında yaşıyor” diyen Büyükelçi Brownback bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını, ABD’nin bu konuda çok daha ‘aktif bir şekilde’ hareket edeceğini belirtti.

Dünyada bu alanda bir ‘dönüm noktasına’ gelindiği yorumunda bulunan Brownback, dini özgürlük elçileri atayan ülkelerin sayısının arttığının da altını çizdi.

"Brunson hapsedilmemeliydi"

Brownback açılış konuşmasını, Türkiye’de terör ve casusluk suçlarından yargılanan ve geçtiğimiz hafta serbest bırakılmasının ardından vatandaşı olduğu ABD’ye dönen rahip Andrew Brunson’dan bahsederek bitirdi ve “Onu tekrar burada gördüğümüze çok sevindik. Hapse hiç girmemesi gerekirdi. Yine de onu, eşini ve ailesini tekrar Amerika topraklarında gördüğümüz için mutluyuz” dedi.

"Devletler dini özgürlükleri kısıtlayan değil, koruyan olmalı"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brownback, devletlerin dini özgürlükleri kısıtlayan değil, koruyan kurumlar olması gerektiği mesajını verdi.

Çin’de Uygur, Tibetli ve diğer dini azınlıklara uygulanan baskı, İran’da azınlık grupların mağduriyeti, Venezuela ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkelerindeki dini azınlıkların durumu, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin konumu ve Kuzey Irak’taki dini azınlık grupların karşılaştığı zorluklar Brownback’ın değindiği örnekler arasında yer aldı.

“Burada sadece birkaç örnekten bahsettik” diyen Brownback açıklamalarını şöyle tamamladı: “Dünyada birçok farklı yere bakabiliriz ve maalesef dünya böyle bir yer olmamalı” dedi.

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