‘Dünya Nüfusunun Yüzde 80’i Dini Kısıtlamalar Altında Yaşıyor’

Amerika’nın Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback dünyada insanların büyük bir çoğunluğunun hala dini özgürlüklerinden mahrum yaşadığını ve bunun ortadan kaldırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Brownback Washington’daki Ulusal Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, 1998 yılında yürürlüğe giren ve ABD’nin dünyada dini özgürlükleri teşvik edici bir dış politika izlemesini öngören Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası’nın yirminci yıldönümü öncesinde konuştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerika’ya ilk gelen insanların büyük bir çoğunluğunun dini baskılardan kaçtığına dikkati çeken Brownback, dini özgürlüklerin korunmasının ABD’nin en temel kuruluş ilkelerinden biri olduğunu belirtti ve “Bu o zaman da çok önemliydi, şimdi de çok önemli” dedi.

Brownback, Uluslararası Dini Özgürlük Zirvesi ve diğer bölgesel ve küresel çaplı konferansların daha sık düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Uluslararası Dini Özgürlük Zirvesi ilk olarak bu yıl Temmuz ayında Washington’da düzenlenmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen toplantıya 84 ülkeden üst düzey yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve dini liderler katılmıştı.