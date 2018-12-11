HABER

Dünya o anları canlı izledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 07:37 | Son Güncelleme

Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın dün akşamki açıklamasına odaklandı. Macron, Sarı Yelekliler’in gösterisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomik ve sosyal OHAL’deyiz” dedi, eylemciler ikiye bölündü. 'Sarı Yelekliler'in bir kısmı Cumhurbaşkanı Macron'un tekliflerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle eyleme devam edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in eylemleri konusunda uzun süren sessizliğini bozarak Fransa halkına seslendi.

Bütün dünya Macron'a odaklandı

Sarı Yelekliler ve tüm dünya o anları canlı izledi.
Ancak Macron’un asgari ücret artışları ve vergiler konusunda yapılacak yeniliklere yönelik açıklamalarını ve tekliflerini yetersiz bulan "Sarı Yelekliler" eylemcilerinin bir kısmı protestolara devam edeceklerini açıkladı.
Sarı Yelekliler'in bazıları eyleme devam edeceklerini, hatta protestoların daha büyük bir hal alacağını iddia ederken, bazıları "Eyleme ara vereceğiz" dedi.
Bir eylemci ise yaptığı açıklamada, "Macron'un bu kararları 3 hafta önce vermesi gerekiyordu. Geç kaldı.
Biz artık daha önemli kararlar istiyoruz. Eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron Fransa Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Antarktika'da 7.5 büyüklüğünde deprem!

Antarktika'da 7.5 büyüklüğünde deprem!

Apple'ın birçok modelinin satışına yasak geldi

Apple'ın birçok modelinin satışına yasak geldi

41 yıldır uzayda yol alan Voyager 2, yıldızlararası bölgeye ulaştı

41 yıldır uzaydaydı! Yıldızlararası bölgeye ulaştı

ABD'den biri bakan 3 Kuzey Koreli yetkiliye yaptırım kararı!

Tansiyonu arttıracak hamle! Biri bakan 3 yetkiliye yaptırım!

Fransa karıştı, Macron canlı yayında açıkladı: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim

Ülke karıştı, cumhurbaşkanı canlı yayında açıkladı: Olağanüstü hal ilan edeceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.