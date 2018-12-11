Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in eylemleri konusunda uzun süren sessizliğini bozarak Fransa halkına seslendi.

Bütün dünya Macron'a odaklandı

Sarı Yelekliler ve tüm dünya o anları canlı izledi.

Ancak Macron’un asgari ücret artışları ve vergiler konusunda yapılacak yeniliklere yönelik açıklamalarını ve tekliflerini yetersiz bulan "Sarı Yelekliler" eylemcilerinin bir kısmı protestolara devam edeceklerini açıkladı.

Sarı Yelekliler'in bazıları eyleme devam edeceklerini, hatta protestoların daha büyük bir hal alacağını iddia ederken, bazıları "Eyleme ara vereceğiz" dedi.

Bir eylemci ise yaptığı açıklamada, "Macron'un bu kararları 3 hafta önce vermesi gerekiyordu. Geç kaldı.