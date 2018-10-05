Dünya Öğretmenler günü mesajları! Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman?

Öğretmenlik kutsal bir meslek olarak görülür. Öğretmenler bir toplumun mihenk taşlarıdır çünkü o toplumu yüceltecek bireylerin şekillendirirler, onların toplama faydaları birer birey olmaları için çalışırlar. Türkiye'de öğretmenler gününe henüz var ama bugün 5 Ekim Dünya Öğertmenler Günü. Siz de bugün öğretmenleriniz yüzünü güldürmek, onların önemini hatırlatmak için güzel ve anlamlı, kısa veya uzun ya da resimli Öğretmenler Günü mesajları paylaşabilirsiniz.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI