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Dünya Öğretmenler günü mesajları! Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Bugün 5 Ekim Dünya öğretmenler günü. Türkiye'nin resmi öğretmenler gününden önce öğretmenlerimizi bugün de kutlayabilir, bizleri ve çocuklarımıza olan katkıları için teşekkür edebiliriz. Haberimizde derlediğimiz Dünya Öğretmenler Günü mesajları içinden seçip öğretmeninize veya öğretmen yakınlarınıza gönderebilir ya da öğretmenlerin önemine dair düşüncelerinizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Dünya Öğretmenler günü mesajları! Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman?

Öğretmenlik kutsal bir meslek olarak görülür. Öğretmenler bir toplumun mihenk taşlarıdır çünkü o toplumu yüceltecek bireylerin şekillendirirler, onların toplama faydaları birer birey olmaları için çalışırlar. Türkiye'de öğretmenler gününe henüz var ama bugün 5 Ekim Dünya Öğertmenler Günü. Siz de bugün öğretmenleriniz yüzünü güldürmek, onların önemini hatırlatmak için güzel ve anlamlı, kısa veya uzun ya da resimli Öğretmenler Günü mesajları paylaşabilirsiniz.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

  • Dünyanın en degerli varlıkları olan siz öğretmenler! Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

  • Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

  • Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Dünya Öğretmenler günü kutlu olsun.

  • Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukɑt, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insɑnlɑr senindir öğretmenim. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. ALLAH saygıya değer öğretmenleri başımızdan eksik etmesin.

  • Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.

  • Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  • Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

  • Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, Eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır.

  • Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)

  • Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun.

  • Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

  • Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

  • Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

    • TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ

    Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

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