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Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? Öğretmenler Günü resimli kutlama mesajları!

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.10.2020 09:31 | Son Güncelleme

Öğretmenlik mesleğini yapan kişileri onurlandırmak ve mesleğinin ne kadar önemli bir meslek olduğunu belirtmek için öğretmenlere özel gün adanmıştır. Dünyada 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanır. Peki hangi ülkede hangi gün Öğretmenler Günü kutlanır? Türkiye neden 5 Ekim'de Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlamaz? İşte Dünya Öğretmenler Günü resimli mesajları...

Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? Öğretmenler Günü resimli kutlama mesajları!

Birçok ülkede 1994 yılından bu yana kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gününün yıl dönümü olması nedeniyle 24 Kasım'da kutlanıyor. Ülkelerin kültürel özellikleri, okul tatil günleri gibi nedenlerle farklılık gösteren Öğretmenler Günü, 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaya başlanmıştır.1966 yılının 5 Ekim günü Paris’te yapılan “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona ermesinin ardından UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni nedir?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (2)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN TÜRKİYE'DE 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Dünyanın birçok ülkesinde 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü Türkiye'de, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul etmesinin yıl dönümü olarak 24 Kasım'da kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmenliği 24 Kasım 1928 yılında kabul etti. Peki Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (3)

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

UNESCO tarfından önerilen Dünya Öğretmenler Günü kutlaması, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın sonrasında UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi kabul etmesiyle ortaya atıldı. Bu kabulün gerçekleştiği tarih ise UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak her yıl kullanılması önerildi. Peki Öğretmenler Günü hangi ülkede ne zaman kutlanıyor?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (5)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ ÜLKEDE NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü kutlamaları ülkelerin kültürel, etnik yapısı ve okul tarihlerinden dolayı farklı tarihlerde de kutlanabiliyor. Örneğin, 12 Arap ülkesinde (Tunus, Umman, Ürdün, Yemen, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Katar, Libya) Öğretmenler Günü'nü 28 Şubat tarihinde kutluyor. Öğretmenler Günü tatil oluyor mu araştıranlara, Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün tatil olmadığını fakat dünyada bazı ülkelerde bu özel günün tatil yapıldığını belirtelim. İşte Dünya Öğretmenler Günü kutlama mesajları...

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (7)

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

5 Ekim'de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlansa da, dünyanın birçok yerinde bulunan Türk vatandaşları da bu günü kutluyor. Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözlerini araştıran ya da resimli öğretmenler günü kutlama mesajı bulmak isteyenler için kısa bir Öğretmenler Günü kutlama anlamlı sözleri ve resimli mesajları derledik.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (8)

Atatürk'ün öğretmenler için söylediği sözler;

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI VE ŞİİRLER

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (6)

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (9)

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (1)

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI (4)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.

Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin
Unutmadım öğretmenim
Ama gel gör yine adam
Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini
Yaşattılar hep tersini
Mutluluğun adresini
Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para
Bu hayatın tadı para
Ne gerek var kitaplara
Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi
Hani haklı ezilmezdi
Hani dağlar yıkılmazdı
Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka
Yaşadığım alem başka
Şöyle güzel, gerçek aşka
Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok
Vefa dedim tanıyan yok
Dostluğu da bir bilen yok
Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi
Bütün sırlar derinde mi
Suç bende mi, evrende mi
Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına
Bir hevesim yok yarına
Utanacımdan mezarına
Gelemedim öğretmenim
Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,
Kucakladın bizi sardın canına,
Sevgiyi saygıyı kattık şanına,
Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,
Millete faydalı bireyler ettin,
Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,
Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,
İmkân hazırlayıp her bir talep’e,
Feraset gösterip seçtin talebe,
Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,
Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,
İktisatla Sanat ve Sosyoloji,
Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,
Kitaplık dolusu her eserinde,
Derin ilim varken ana dilinde,
Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,
İlim denizinde hep seferdesin,
Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,
Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,
Zamanen ödenen o bedellerin,
Kıvancındır üstün talebelerin,
İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,
Bütün yenilikler senin eserin,
Layık insanlarda bil şaheserin,
Büyük Atatürk’üm başöğretmenim.

Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

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