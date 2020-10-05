Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? Öğretmenler Günü resimli kutlama mesajları!

Birçok ülkede 1994 yılından bu yana kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gününün yıl dönümü olması nedeniyle 24 Kasım'da kutlanıyor. Ülkelerin kültürel özellikleri, okul tatil günleri gibi nedenlerle farklılık gösteren Öğretmenler Günü, 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaya başlanmıştır.1966 yılının 5 Ekim günü Paris’te yapılan “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona ermesinin ardından UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni nedir?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN TÜRKİYE'DE 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Dünyanın birçok ülkesinde 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü Türkiye'de, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul etmesinin yıl dönümü olarak 24 Kasım'da kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmenliği 24 Kasım 1928 yılında kabul etti. Peki Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

UNESCO tarfından önerilen Dünya Öğretmenler Günü kutlaması, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın sonrasında UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi kabul etmesiyle ortaya atıldı. Bu kabulün gerçekleştiği tarih ise UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak her yıl kullanılması önerildi. Peki Öğretmenler Günü hangi ülkede ne zaman kutlanıyor?