Dünya Omicron’a Karşı Umutlu Ama Temkinli

Corona virüsünün hızla yayılan Omicron varyantı çok sayıda ülkeyi yeni kısıtlamalar uygulamaya zorlarken, Güney Afrika'da yapılan bir araştırma, yeni varyantın şiddeti ve COVID-19 enfeksiyonlarının eğilimi hakkında olumlu sonuçlar ortaya koydu.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından yapılan araştırma, Omicron ile enfekte olanların hastanede kalma olasılığının Delta varyantı kapanlara göre çok daha düşük olduğunu kaydetti.

Omicron ilk olarak geçen ay Güney Afrika ve Hong Kong'da tespit edildi. İlk veriler, Omicron’un ortaya çıkmadan önce geliştirilen aşılara karşı daha dirençli olduğunu gösteriyor.

Güney Afrika'nın önde gelen üniversiteleriyle yürütülen NICD çalışması, hakemli incelemeden henüz geçmedi. Araştırma, Ekim ve Kasım aylarındaki Güney Afrika Omicron verilerini Nisan ve Kasım arasındaki Delta verileriyle karşılaştırdı.

Araştırmacılar, Omicron olanlar için hastaneye yatış riskinin yüzde 80 civarında daha düşük olduğu ve hastanede yatanlar için ağır hastalık riskinin de yüzde 30 daha az olduğu sonucuna vardı.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Cheryl Cohen, "Güney Afrika'da epidemiyoloji bu; Omicron daha az şiddetli bir şekilde davranıyor. Verilerimiz, diğer varyantlara kıyasla Omicron'un şiddetinin azaldığına dair olumlu bir hikaye ortaya koyuyor" dedi.

Yine de araştırmacılar, yüksek nüfus bağışıklığının olası bir faktör olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulundular ve hemen bir sonuca varılmaması gerektiği çağrısında bulundular. İngiltere’de Imperial College London’ın geçen hafta açıkladığı bir araştırma, Omicron'un daha hafif olduğuna dair hiçbir işaret bulamamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise Omicron’un Delta varyantından daha şiddetli olup olmadığını söylemek için henüz yeterli veriye sahip olmadıkları açıklaması geldi.

WHO’nun COVID-19 teknik sorumlusu Maria van Kerkhove, "Hastaneye yatış oranlarının daha düşük olduğunu gösteren bazı verilerimiz var" dedi.

Ancak, erken verilerden sonuç çıkarmaya karşı uyarıda bulunan Van Kerkhove, "Çünkü bu varyantın dünya çapındaki topluluklarda, kesinlikle savunmasız popülasyonlarda yeterince uzun süre dolaştığını görmedik" diye konuştu.

WHO yetkilisi verilerin, ülkelerin bildirimleri sürdüğü için hala "dağınık" olduğunu söyledi.

COVID-19 vakaları, Güney Afrika'nın ticaret merkezi ve Omicron'un ilk ortaya çıktığı bölgesi olan Gauteng eyaletinde de zirveye ulaşmış görünüyor.

Başka ülkelerde ise hükümetler varyantın hızlı yayılmasını kontrol altına almak için zamana karşı yarışıyor. Omicron baskın tür haline gelirken, hem mali piyasalarda strese neden oluyor hem de birçok kişinin pandeminin sonunu müjdeleyeceğini umduğu yeniden açılma planları altüst ediyor. Yönetimler bu nedenle halkı aşılanmaya daha fazla teşvik etmeye çalışıyor.

Almanya, İskoçya, İrlanda, Hollanda ve Güney Kore, son günlerde kısmi veya tam karantina ve başka sosyal mesafe önlemlerini yeniden uygulamaya koydu.

Galler, 26 Aralık'tan itibaren sosyal mesafe önlemini yeniden uygulamaya başlayacak. Almanya'daki sağlık uzmanları, ülkedeki yeni önlemlerin yeterli olmadığın söylerken, Sağlık Bakanı, tam bir tecrit olasılığını dışlamadıklarını açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni önlemler hazırladıklarını ve daha fazla çalışan kategorisi için aşıları zorunlu hale getirebileceklerini söyledi.

Avusturya müşteri ağırlayan işletmelerin akşam 10’da kapanması kararı aldı ve İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Norveç'i risk bölgeleri olarak sınıflandırdı. Bu ülkelerden Avusturya’ya gidenler, takviye doz aşı yaptırmamışlarsa karantinaya girmek zorundalar.

Belçika, Çek Cumhuriyeti ve İspanya da yeni önlemler planlıyorlar. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Noel ve diğer kutlamaları yasakladı.

Çin'in Xi’an şehrinde, Pekin'in sıfır tolerans politikası kapsamında artan COVID-19 vakalarını kontrol altına almaya çalışırken 13 milyon sakinine evde kalmaları gerektiği bildirildi.Xi’an, 2020'nin başlarında Corona virüsünün ilk tanımlandığı Wuhan'da görüldüğü gibi sert uygulamalara gitmedi; ancak sakinleri şehri terk etmemeye çağırdı.

Yaklaşık 300 Güney Koreli işletme sahibi Çarşamba günü Seul'de katı sosyal mesafe kurallarının geri getirilmesini protesto ederek, hükümeti "aşı kartı sunma" politikasını kaldırmaya ve kayıpları telafi etmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sağlık Bakanlığı panelinin 60 yaş üstü, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve sağlık çalışanları için dördüncü COVID aşısı olmaları yönündeki tavsiyesini memnuniyetle karşıladı.

Ancak İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden virolog Profesör Lawrence Young, zengin ve orta gelirli ülkelerdeki insanların yaklaşık yüzde 73'ünün Afrika'da ise sadece yüzde 12'sinin (tamamen veya kısmen) aşılanmış olduğu bir durumda dördüncü aşıları haklı çıkarmanın zor olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başlanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da diğer ülkeler aşı yapmakta zorlanırken, güçlendiricilerin pandemi ile başa çıkmanın tek yolu olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Tedros Cenevre'deki bir brifingde, "Hiçbir ülke pandemiden çıkış yolunu hızlandıramaz. Kapsamlı güçlendirici doz programlarının pandemiyi sona erdirmek yerine uzatması muhtemel" dedi.

Reuters haber ajansının verilerine göre dünya çapında 275 milyondan fazla kişi Corona virüsü ile enfekte oldu ve yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi yaşamını yitirdi.

Bazı zengin ülkeler, ikinci aşı dozları ve güçlendirici doz arasındaki süreyi kısaltmak istiyor ve bunun vatandaşlarını yeni karantinalara zorlamayı azaltacağını umuyor.

Avustralya Çarşamba günü ilk kez günden 5 binden fazla vaka bildirdi. Başbakan Scott Morrison yine de sıkı karantinaların geri getirilmeyeceği konusunda ısrar ediyor.

