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"Dünya Omurilik Felçlileri Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

TOFD Başkanı Ramazan Baş: - "Halen mimari engeller var. Bugün sorunlarımızın çoğunu aşmış bulunuyoruz ama temel sorunlarımızı da halledersek engelli, engelsiz ayrımı yapılmaksızın yaşam alanlarında her konuda birlikte yaşayabiliriz" - Omurilik felçlisi Tuğçe Akgün: - "Benim çoğu hayalim takmadığım bir emniyet kemeri yüzünden havada kaldı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Başkanı Ramazan Baş, engelliler için halen bazı mimari sıkıntılar olduğunu belirterek, "Bugün sorunlarımızın çoğunu aşmış bulunuyoruz ama temel sorunlarımızı da halledersek engelli, engelsiz ayrımı yapılmaksızın yaşam alanlarında her konuda birlikte yaşayabiliriz." dedi.

TOFD, "Dünya Omurilik Felçlileri Günü" dolayısıyla engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol almasını ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Hakan Ceyhan yönetimindeki dans topluluğu gösteri sundu. Meydana kurulan empati parkurunda ise vatandaşlar, tekerlekli sandalyeyle engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları deneyimledi. Simülatörle emniyet kemeri kullanmayanların kaza anında karşılaştığı tehlikeler gösterildi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarında emniyet kemeri takılmadığı için binlerce kişinin omurilik felci olduğunu, kendilerinin de bu engellilerin sorunlarını gündeme getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Baş, yaşam alanlarında halen engeller bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Halen mimari engeller var. Bugün sorunlarımızın çoğunu aşmış bulunuyoruz ama temel sorunlarımızı da halledersek engelli, engelsiz ayrımı yapılmaksızın yaşam alanlarında her konuda birlikte yaşayabiliriz. Biz bunun artık çok daha hızlı hayata geçmesini istiyoruz. Dik rampa, mazgal, çukur gibi bizi engelleyen engellerin birileri tarafından kullanıldığında aslında bunun ne kadar basit çözülebilir bir şey olduğunu, çözülmediğinde de büyük bir engel olduğunu görüyor insanlar. İnsanlara, sürat yapmayın, kemer takın, alkol almayın, bunlar bir anlık kural ihlalleriyle bize sıkıntı yaşatabilirler."

- "Çoğu hayalim takmadığım bir emniyet kemeri yüzünden havada kaldı"

TOFD Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ise trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdiğini dile getirerek, "Bugün bir farkındalık günü. 24 sene önce bir trafik kazasında ben de omurilik felci oldum, çok daha gençtim, sağlıklıydım, emniyet kemeri takmamıştım hatta yolda trafik polisi durdurdu, bu konuda ceza yedik fakat kemeri takmadan yola devam ettik ve ölüm virajını alamadık, bir ölü ve bir de omurilik felçlisi arabanın içinden çıktı. Çok acı günler yaşadım, mesleğimi kaybettim, dostlarımı kaybettim, ailemden birçok insana kırıldım çünkü beni kimse anlamamaya başladı, insanlara muhtaçtım. Daha sonra derneği kurduk ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Omurilik felçlisi Tuğçe Akgün ise 2011 yılında trafik kazası geçirdiğini anlattı.

Akgün, emniyet kemerinin önemine dikkati çekerek, "Geçirdiğim trafik kazasında emniyet kemerim takılı olmadığı için sürekli araç içinde savrulmuşum ve omuriliğim kırıldı. Şu an eminim ki o emniyet kemerini taksaydım, sandalyede olmazdım. Omurilik felçlisi daha fazla olmasın istiyoruz çünkü bu önlem alınabilen bir durum. Emniyet kemerlerini insanlar taksınlar, 2 saniyelik bir iş çok büyük hayat kurtarıyor. Benim çoğu hayalim takmadığım bir emniyet kemeri yüzünden havada kaldı. Ben dışarıda herhangi bir engelle karşılaşmadığım sürece eski Tuğçe'den farkım yok. Dışarıda o kadar engellerle karşılaşıyoruz ki birçoğumuz kendini eve hapsetmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Program sonunda bayrak direğine tekerlekli sandalye çekildi.

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TOFD Başkanı Ramazan Baş Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

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