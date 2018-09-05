İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Başkanı Ramazan Baş, engelliler için halen bazı mimari sıkıntılar olduğunu belirterek, "Bugün sorunlarımızın çoğunu aşmış bulunuyoruz ama temel sorunlarımızı da halledersek engelli, engelsiz ayrımı yapılmaksızın yaşam alanlarında her konuda birlikte yaşayabiliriz." dedi.

TOFD, "Dünya Omurilik Felçlileri Günü" dolayısıyla engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol almasını ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Hakan Ceyhan yönetimindeki dans topluluğu gösteri sundu. Meydana kurulan empati parkurunda ise vatandaşlar, tekerlekli sandalyeyle engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları deneyimledi. Simülatörle emniyet kemeri kullanmayanların kaza anında karşılaştığı tehlikeler gösterildi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarında emniyet kemeri takılmadığı için binlerce kişinin omurilik felci olduğunu, kendilerinin de bu engellilerin sorunlarını gündeme getirmeye çalıştıklarını söyledi.