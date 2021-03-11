“Dünya On Yıldır Suriye'de Akan Kanı Seyrediyor”

NEW YORK - Suriye’de 2011 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a karşı barışçı protesto gösterilerine hükümet güçlerinin müdahalesiyle başlayan iç savaşta on yıl geride kaldı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun çabaları, 11’inci yılına giren iç savaşı sonlandırmaya yetmedi.

Suriye’deki iç savaş başlangıcından itibaren her geçen yıl daha da karmaşık bir hale geldi. Savaşa ülkede yaşayan Kürt, Türkmen, Dürzi ve Süryaniler de dahil oldu. İç savaş sonrasında, IŞİD Suriye’nin bazı bölgelerini işgal etti. Birbiriyle savaşan hükümet güçleriyle muhalifler hem kendi aralarında hem de kanlı terör örgütü IŞİD’le çatıştı.

Suriye’deki iç savaşa, ABD, Rusya, İran, İsrail ve Türkiye gibi çok sayıda ülke çeşitli dönemlerde müdahil oldu. Milyonlarca Suriyeli ülke dışına kaçtı, milyonlarcası da yerlerinden edildi.

Savaşı sonlandırma çabaları sonuç vermedi

2015 yılında Suriye’deki iç savaşın sonlanması için önemli bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde uzun süren çabalar sonuç verdi. 2015’te alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararına göre ateşkes sağlanıp kurulacak anayasa komisyonuyla birlikte iç savaş siyasi uzlaşmayla sonlandırılacaktı.