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Dünya onları konuşuyor: İdamdan aşka firar

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan kaçarak Londra'ya yerleşen iki genç kadın, ülkelerinde ölüm cezasından korktukları için aşklarını ilan edemediklerini söyledi. Çift, bir televizyon programına çıkarak nasıl tanıştıklarını ve yaşadıklarını anlattı.

Dünya onları konuşuyor: İdamdan aşka firar

Ölüm cezasından korktukları için Suudi Arabistan'dan kaçan eşcinsel çift, birbirlerine olan aşklarını televizyonda ilan etti.

Şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan iki genç kadın, ülkeleri Suudi Arabistan'da ilişkilerini gizli tutmak zorunda kalmış.

Çünkü Suudi Arabistan'daki şeriat yasasına göre, aynı cinsiyetten iki kişinin romantik ilişkisi ölümle cezalandırılabilir.

Korktukları için gerçek isimlerini açıklamayan çift, şimdi birbirlerini sevmekte özgür olduklarını ve çok mutlu olduklarını söylüyor.

Jaafar Talk adlı televizyon programının, 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne konuk olan çift samimi bir röportaj verdi.

Cinsel eğilimlerini ergenlik yıllarında fark ettiklerini samimi bir dille anlatan çift, Nanz'ın ailesi
şüphelenmeye başlayana dek ilişkilerini gizli tutmayı başarabilmiş.

Çift, Ağustos 2018'de Suudi Arabistan'da kadınlar için seyahat kısıtlamaları kaldırılıp, İngiltere'den sığınma hakkı verildiğinde ülkelerinden ayrıldığını anlattı.

Çift, İngiltere'ye gelip kendilerini güvende hissetmeye başladıklarında sosyal medyada ilişkilerini açıkladıklarını söyledi.

Durum ortaya çıktığında, Nanz'ın ailesi kızlarıyla bağını tamamen koparmış ve onu evlatlıktan reddetmiş.

Ancak çift, ölüm korkusu yaşamadan birbirlerini özgürce sevebilmenin verdiği mutluluk sayesinde, yeni ülkelerine, yeni evlerine ve yaşam tarzlarına hemen alıştıklarını söylüyor.

Çift, röportajın ardından sosyal medyada pek çok takipçi kazandı ve destek mesajları almaya başladı.

Çoğu kullanıcı "Ne istedikleri ve kimi sevebilecekleri konusunda özgür olmalılar. Bedenleri de duyguları da onları ilgilendiriyor, bizi değil" şeklinde yorumlarda bulundu.

Çok sayıda destek mesajı ve olumlu yorumun yanında, bir kullanıcı ise, "Seçimleri bizi ilgilendirmez, ama televizyona çıkmak zorundalar mı? Bence gerek yoktu" yorumunda bulundu.

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