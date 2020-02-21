Dünya onları konuşuyor: İdamdan aşka firar

Jaafar Talk adlı televizyon programının, 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne konuk olan çift samimi bir röportaj verdi.

Korktukları için gerçek isimlerini açıklamayan çift, şimdi birbirlerini sevmekte özgür olduklarını ve çok mutlu olduklarını söylüyor.

Çünkü Suudi Arabistan'daki şeriat yasasına göre, aynı cinsiyetten iki kişinin romantik ilişkisi ölümle cezalandırılabilir.

Şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan iki genç kadın, ülkeleri Suudi Arabistan'da ilişkilerini gizli tutmak zorunda kalmış.

Ölüm cezasından korktukları için Suudi Arabistan'dan kaçan eşcinsel çift, birbirlerine olan aşklarını televizyonda ilan etti.

Durum ortaya çıktığında, Nanz'ın ailesi kızlarıyla bağını tamamen koparmış ve onu evlatlıktan reddetmiş.

Ancak çift, ölüm korkusu yaşamadan birbirlerini özgürce sevebilmenin verdiği mutluluk sayesinde, yeni ülkelerine, yeni evlerine ve yaşam tarzlarına hemen alıştıklarını söylüyor.

Çift, röportajın ardından sosyal medyada pek çok takipçi kazandı ve destek mesajları almaya başladı.

Çoğu kullanıcı "Ne istedikleri ve kimi sevebilecekleri konusunda özgür olmalılar. Bedenleri de duyguları da onları ilgilendiriyor, bizi değil" şeklinde yorumlarda bulundu.

Çok sayıda destek mesajı ve olumlu yorumun yanında, bir kullanıcı ise, "Seçimleri bizi ilgilendirmez, ama televizyona çıkmak zorundalar mı? Bence gerek yoktu" yorumunda bulundu.

