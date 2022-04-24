HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında "yanlışlıkla" milyoner oldu

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında "yanlışlıkla" milyoner oldu

24.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Josh Buster belki de hayatındaki tüm şansını Mega Millions adını taşıyan şans oyununda kullandı. Buster, loto biletinin basımındaki bir hata sayesinde 1 milyon dolarlık ödül kazandı.

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında "yanlışlıkla" milyoner oldu

40 yaşındaki Josh Buster'ın şansı dünya çapında ses getirdi. ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Buster, yanlışlıkla milyoner olmayı başardı. Peki bu nasıl oldu?

ÇALIŞANIN HATASI ONU MİLYONER YAPTI

Buster, Mega Millions adı verilen bir şans oyununda numaraların rastgele seçildiği hızlı seçim ile beş oyun oynamaya karar verdi. Ancak market çalışanı ona yanlışlıkla bir oyun verdi. Daha sonra diğer dört oyunu ayrı bir bilete yazdırdı. Böylece Buster'ın milyoner olmasının önü açıldı.

1 milyon dolar

Buster bu hata sayesinde 1 milyon dolar kazandı. 40 yaşındaki talihli, çalışanın bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete koyması durumunda sayıların değişeceğini hissettiğini söyledi. Önce buna inanmakta zorlandığını belirten Buster, "Doğru numaralara sahip olduğumdan emin olmak için piyango numaralarını Google'da aradım" dedi.

Belçika'da kazı kazandan 250 bin euro kazanan göçmenin ödül mücadelesiBelçika'da kazı kazandan 250 bin euro kazanan göçmenin ödül mücadelesi

12 MİLYON 607 BİN 306’DA BİR İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ

Web sitelerine göre, Mega Millions oyununda 1 milyon dolarlık ödülü kazanma ihtimali 12 milyon 607 bin 306’da bir.

1 milyon dolar kazanan talihli, ödülü ile arabasının ve annesinin ev kredisini ödeyeceğini, emekliliği için birikim yapacağını kaydetti. Ayrıca, "Hayattaki stresimin çoğunu azaltacak. Artık finansal endişeler yok” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin ve Zelenskiy öncesi Türkiye ziyareti! BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekPutin ve Zelenskiy öncesi Türkiye ziyareti! BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
AK Partili vekiller tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu Mecliste konuştu: Bu baskıcı dönemin...AK Partili vekiller tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu Mecliste konuştu: Bu baskıcı dönemin...
Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştıKorkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

İlginizi Çekebilir

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.