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Dünya onu konuşuyor! 50 yaşında torununu doğurdu

09.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki sekiz çocuk annesi Chalise Smith, torununu doğurmak için taşıyıcı anne olmayı kabul etti. Kızı Kaitlyn Munoz için büyük bir fedakarlık yapan Smith, torunu Alayna Kait-Chalise Munoz'u 17 Mayıs'ta başarıyla dünyaya getirdi.

Dünya onu konuşuyor! 50 yaşında torununu doğurdu

50 yaşındaki Chalise Smith isimli kadının kızı için yaptığı fedakarlık dünya çapında ses getirdi. ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan anne Smith, kendi çocuğu olamayan kızı için taşıyıcı anne olarak torununu doğurdu.

KIZININ DURUMU ONU BU KARARI ALMAYA İTTİ

Chalise Smith 25 yaşındaki kızı Kaitlyn Munoz'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle taşıyıcı anne olmayı kabul etti. Çünkü Munoz'a endometriozis ve bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun hücrelerine ve dokularına saldırdığı bir hastalık olan Sjögren sendromu teşhisi konuldu. Bununla birlikte Munoz'a önemli bir uyarı da yapıldı. Callahan adında bir erkek çocuğu olan genç kadına başka bir hamilelik girişiminde bulunmaması gerektiği söylendi.

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Anne Smith, 50 yaşında hamile kalmakla ilgili tıbbi endişeleri bulunmasına rağmen kızı için taşıyıcı anne olmaya karar verdi. Takvimler 17 Mayıs'ı gösterdiğinde ise Chalise Smith torunu Alayna Kait-Chalise Munoz'u Utah'daki bir hastanede dünyaya getirdi.

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Smith, KSL'ye verdiği demeçte, "Hamilelik boyunca, bebeği dokuz ay taşıdıktan sonra doğurmanın ne kadar zor olacağını söyleyen birçok insan oldu, ama durum böyle değildi. Başından beri bunun benim bebeğim olmadığını biliyordum." dedi ve şunu sözlerine ekledi:

Çocuklarım için her şeyi yaparım."

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Chalise Smith torununun doğumundan bir hafta sonra yaptığı duygusal bir paylaşımda taşıyıcı anne olarak yaşadıklarını anlattı. “Böyle bir şey yaşayacağımı ya da 50 yaşında bir bebeğim olacağını hiç düşünmemiştim!” diyen Smith, torununun doğumunun ise bir "mucize" olduğunu belirtti.

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