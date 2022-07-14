Dünya onu konuşuyor! Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa e-mail yoluyla istifa etti

Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Maldivler’e ardından da Singapur’a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

E-POSTANIN KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ NET DEĞİL

Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

PROTESTOLARDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

YENİ DEVLET BAŞKANI 20 TEMMUZ'DA SEÇİLECEK

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanını 20 Temmuz'da seçeceğini bildirmişti.

Abeywardena, "Bir sonraki devlet başkanı adayları 19 Temmuz'da parlamentoya sunulacak. 20 Temmuz'da parlamento yeni devlet başkanını seçmek için oy kullanacak. Bugün yapılan parti liderleri toplantısında, Anayasa'ya uygun tüm partilerden oluşan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak ve temel hizmetleri sürdürmek için bunun gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

