Dünya onun mezuniyetini konuşuyor

İnternetin en çok tanınan yüzleri arasında yer alan Rashed Saif Belhasa, geçtiğimiz günlerde mezun oldu. Hesabından o anları paylaşınca ise dünya gündemine oturdu.
Servetinin sınırı yok!
Rashed Saif Belhasa genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor!
Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 17 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, 'gösterişi sevmiyorum' diyor.
Lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakkabılar.
Öyle ki ayakkabılarının tutarı milyon dolarlarla ifade ediliyor.
Belhasa ayakkabıları için ayrı bir oda yaptırmak zorunda kalmış.
Belhasa geçtiğimiz günlerde mezuniyet törenine katıldı.
Aile fertleriyle beraber fotoğraf çektiren genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve kısa sürede büyük beğeni topladı.
İşte genç milyonerin hayatından bazı kareler...
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