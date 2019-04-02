Dünya Otizm Farkındalık Günü

"Otizm eksiklik değil, farklılıktır", "Hayata artı kattık", "Uzaktan farklıyım, yakından tatlıyım" yazılı döviz ve mavi balon taşıyan otizmli bireyler ve ailelerinin katıldığı yürüyüş, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş burada yaptığı açıklamada, otizmin hastalık değil, farklılık olduğunu söyledi.

Otizmin sebepleri, ilerleme süreci ve toplumun bilgisinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öneş, "Otizmin görülme sıklığı 2000'li yıllarda 200'de bir çocukta görülüyordu. Şimdi dünyada 68 çocukta bir çocuk otizmli doğuyor. Ciddi bir sayı atışı var. Bunun nedeni henüz tam anlaşılmış değil. Otizmli bireylere neler yapacağımız konusunda ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Eskişehir

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli" iş birliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, otizmde erken teşhisin önemine değindi.

Her çocuğun, en iyi eğitimi almasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Çakacak, "Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. İş birliği protokolü ile Eskişehir genelinde otizmin toplum tarafından daha fazla ve doğru bir şekilde bilinirliği sağlanacak, otizmi erken tespit etmek ve yerel düzeydeki imkanlar doğrultusunda kapsamlı ve doğru müdahaleler sunmak mümkün olacaktır." dedi.