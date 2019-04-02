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Dünya Otizm Farkındalık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

Çorum, Kastamonu ve Amasya'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi

ÇORUM (AA) - Çorum, Kastamonu ve Sinop'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Türk bayrağı ile otizmin simgesel rengi olan mavi renkte balon dağıtıldı.

"Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartlarla harekete geçen vatandaşlar, İnönü Caddesi'nden kentteki bir AVM'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından otizmli çocuklara yönelik düzenlenen kurslarda üretilen el işlemesi ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Etkinlikte ayrıca otizmli çocukların, taleplerini içeren notlar bırakmaları için dilek ağacı oluşturuldu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Vekili Oğuzhan Ocak, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Levent Tuzcu ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu Kışla Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türk bayrağı ve balonlar hediye edildi.

"Otizmliyim, farklı bir yeteneğim", "Somut düşünürüm", "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartlarla harekete geçen otizmli çocuklar ve vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan grup, mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Özer Hızarcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hızarcıoğlu, "Şu anda her 55 çocuktan birinde otizm tespit ediliyor. Bu sebeple acil önlemler alınması gerekiyor. Araştırma konusunda olsun hastalığın sebebini bulma konusunda olsun otizmli çocukların hayata entegrasyonu olsun ailelerin onları emanet edebileceği ortamın hazırlanması konusunda olsun çalışmalar yapılması gerekiyor." dedi.

Kastamonu'da ailelerin özel çocuklarını bırakacağı aktif yaşam merkezine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hızarcıoğlu, bu konuda destek beklediklerini anlattı.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilen Rahmi Galip Vidinlioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, SGK İl Müdürü Zafer Şimşek, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

- Sinop

Sinop'ta, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türk bayrağı ve balonlar hediye edildi.

İskele Meydanı'na kadar yürüyen grup, burada fotoğraf çektirerek, mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocuklara sahip çıkmalarının görevleri olduğunu belirtti.

Otizme dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini ifade eden Keleş, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya devam etti.

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Çorum farkındalık KASTAMONU otizm sinop yürüyüş

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