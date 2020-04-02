Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor?

Koronavirüs salgını tüm dünyanın yaşam biçimini, alışkanlıklarını değiştirdi. Türkiye'de okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler uzaktan eğitim sistemine adapte olmaya çalışıyor. Verimli bir eğitim için rutin bir düzene ihtiyaç duyan otizmli çocuklar yeni düzenlemeler karşısında en çok zorlananlar arasında.

2013 yılında kurulan Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) yönetim kurulu başkanı ve kurucu üyelerinden Demet Ayşe Uyar, ''Her ne kadar ilk ve orta öğretim, lise ve üniversite öğrencilerimiz için EBA tv, online eğitim modeline geçilmiş olsa da bu eğitim maalesef otizmli çocuklarımız için yetersiz kalıyor" diyor.

Uyar, normal eğitim sisteminde dört otizmli öğrenci için 2 öğretmenin atandığını ifade ediyor ve bireysel eğitim sağlanan rehabilitasyon merkezlerinin kapanmasının da zorluk yarattığını belirtiyor.

''Karşılaştığımız krizle uzaktan eğitim programı otizmli çocuklar için çok yetersiz. İnternet üzerinden devam etmek bizim için çok zor" diyen Uyar, koronavirüs nedeniyle okullar kapalı kalmaya devam ettiği sürece ailelerin üzerine büyük bir yük bindiğini de vurguluyor: