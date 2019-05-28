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Dünya Oyun Oynama Günü, n11.com'da kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Uluslararası Oyuncak Kütüphanesi Birliği'nin resmi bir etkinliği olarak kutlanan Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında n11.com, birçok ürün ve oyuncağı satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nü birçok farklı oyuncağı satışa sunarak kutluyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nü platformundaki birçok ürün ve oyuncak ile kutluyor.

Fikir annesi Güney Koreli Dr. Freda Kim olan Dünya Oyun Oynama Günü, Uluslararası Oyuncak Kütüphanesi Birliği'nin resmi bir etkinliği olarak tüm dünyada 28 Mayıs'ta kutlanıyor.

Dünya Oyun Oynama Günü'nü kutlayan n11.com, platformunda kaykaylardan frizbilere, scooter'lardan patenlere birçok ürünü çocukların ve gençlerin beğenisine sunuyor.

Yaz aylarında bahçede ve çimlerde vakit geçirecek çocuk, genç ve yetişkinler için eğlenceli birçok ürün n11.com platformunda yerini alıyor. 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde birçok farklı markanın oyuncakları dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

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