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Dünya panikte! Brezilya'da uçak kazası: Ölü ve yaralılar var

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.01.2025 20:42
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Uçak kazaları artıyor. Son olarak Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, özel bir uçağın inişe geçtiği sırada alev aldığı görüldü. Uçakta, ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi bulunuyordu. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, diğer 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Dünya panikte! Brezilya'da uçak kazası: Ölü ve yaralılar var

Dünya panik halinde! Dünyanın farklı yerlerinden uçak kazası haberleri gelmeye devam ediyor. Kazakistan ve Güney Kore’nin ardından Brezilya'dan da bir uçak kazası haberi geldi.

İNİŞE GEÇERKEN ALEV ALDI!

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçerken alev aldı.

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Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

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Özel jet, Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya uçak kaza
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