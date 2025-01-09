Dünya panikte! Brezilya'da uçak kazası: Ölü ve yaralılar var

Dünya panik halinde! Dünyanın farklı yerlerinden uçak kazası haberleri gelmeye devam ediyor. Kazakistan ve Güney Kore’nin ardından Brezilya'dan da bir uçak kazası haberi geldi.

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçerken alev aldı. Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Özel jet, Brezilya'nın Goias kentinin… pic.twitter.com/qAQTiHU025 — Mynet ( @Mynet ) January 9, 2025

İNİŞE GEÇERKEN ALEV ALDI!

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçerken alev aldı.

Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Özel jet, Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.