HABER

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, Pi sayısına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, Pi sayısına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Okul bahçesinde 400 öğrenciyle yapılan koreografi ise havadan görüntülendi.
Son yılların en ilginç etkinliğine imza atan Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, 3,14 olan Pi sayısına dikkat çekmek, öğrencilere matematiği sevdirmek ve farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde geniş kapsamlı program düzenlendi.
Dünya Pi Günü olan 14 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ellerini kullanmadan ağızlarına aldıkları fırçalarla sulu boyayla Pi sayısını çizerken, üzerine Pi sayısı işaretlenen çuvallarla yarış düzenledi.
Üzerinde Pi sayısının işareti olan yaş pastalar, aynı şekildeki kuru pastalar yapılan etkinlik kapsamında ayrıca okul bahçesinde Pi sayısı ve 3,14 yazısıyla oluşturulan ve havadan görüntülenen koreografide 400 öğrenci görev aldı.
Okul koridorlarına da Pi sayısıyla ilgili resfebe çalışması yapıldığı etkinlik Matematik Öğretmenleri Tuğba Bilgin, Peyman Taşan, Elif Aydemir, Fatih Arslan, Ertan Pala ve Adem Keleş ile Resim Öğretmeni Muhammet Türkmen, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Aykut, okul çalışanı Mustafa Yılmaz’ın organizasyonunda tüm öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla gerçekleştirildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflar çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
Öte yandan matematikte Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayı olarak belirtiliyor. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, pi sayısı bir matematiksel sabittir. Pi sayısı ? sembolü ile gösterilir.

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar

Dünya Pi Gününü şenlik havasında kutladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

Sokak çetesine 250 polisle şafak operasyonu!

Sokak çetesine 250 polisle şafak operasyonu!

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den ilk tepki

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den ilk tepki

Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi

Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi

Fatih'te bir araç iki iş yerine daldı

Yer: Fatih! Korkunç olay

Ankara'da halk otobüsü devrildi!

Ankara'da halk otobüsü devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.