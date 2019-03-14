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Dünya Pi sayısı rekorunu 31 trilyon basamağı hesaplayan Google çalışanı kırdı

14.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Emma Haruka Iwao tarafından kırılan yeni rekor, pi sayısı olan 3,14'e atfen her yıl 3. ayın 14'üncü günü olan 14 Mart'ta kutlanan Dünya Pi Günü'nde Google'ın yayımladığı blog yazısıyla duyuruldu.

Dünya Pi sayısı rekorunu 31 trilyon basamağı hesaplayan Google çalışanı kırdı

Dünya Pi sayısı rekoru, sayının 31,4 trilyon basamaklı halini hesaplamayı başaran Google çalışanı Emma Haruka Iwao tarafından kırıldı.

Iwao, kısaca 3,14 olarak ifade edilen ancak sonsuza kadar devam eden Pi sayısının alt hanelerini Google'ın bulut hesaplama sistemlerinin yardımıyla buldu.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren yeni rekor, 3,14'e atfen her yıl 3. ayın 14'üncü günü olan 14 Mart'ta kutlanan Dünya Pi Günü'nde Google'ın yayımladığı blog yazısıyla duyuruldu.

Bir dairenin çevresinin, çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel sayı olan Pi'nin alt basamaklarını hesaplamak oldukça zor. Çünkü alt basamaklardaki rakamlar arasında bir mantık dizgisi bulunmuyor.

Mühendislik, fizik alanında hatta uzay araştırmaları gibi alanlarda yapılan hesaplamalarda sıkça kullanılan Pi sayısı, silindirlerden dalga boylarına kadar birçok olgunun ölçümlenmesinde kullanılan formüllerin bir parçası.

BBC'ye konuşan yeni Pi rekortmeni Iwao, çocukluğundan beri Pi sayısını çok etkileyici bulduğunu söylüyor ve "Hâlâ şaşkınlık içindeyim. Dünya rekorunu jırmak kolay olmadı" diyor.

Pi

Dünya rekorunu getiren Pi hesaplaması için 170 terabyte veri kulanıldı. Bu büyüklük, 34 milyon şarkı dosyasının büyüklüğüyle eşdeğer. Hesaplamanın tamamlanması ise 121 günde gerçekleşti.

Iwao'nun bundan sonraki hedefi, rekorunu geliştirmek.

Emma Haruka Iwao, "Pi'nin sonu yok. Yeni alt basamakları bulmayı çok isterim" diyor.

NASA uzmanları daha önce Pi sayısını hangi hesaplamalarda kullandıklarını yayınladıkları listede sıralamıştı.

Bu listedeki maddelerden bazıları şöyleydi:

  • Mars'a gönderilen uzay araçlarının inişi için kullanılacak paraşütlerin boyutu
  • Bir gezegenin yüzeyini tamamen görüntülemek için kaç dikdörtgen kameranın gerekeceği
  • Uzay araçlarının gezegenlerin yörüngesine girerken ne zaman fren sistemlerinin devreye sokulacağının hesaplanması

Matematikçi Matt Parker, "Pi sayısı sadece dairelerle ilgili hesaplamalar konusunda faydalı değil. Pi sayısı olmadan modern matematik, fizik ya da mühendislik hesaplamaları yapılamazdı" diyor.

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