Dünya Piyasalarında AB Anlaşması ve Aşı Etkisi

Avrupa Birliği liderlerinin kurtarma paketi üzerinde anlaşması ve Corona virüsüne karşı aşı çalışmalarında ilerleme sağlandığı haberleri dünya piyasalarına olumlu yansıdı. ABD borsaları güne pozitif trendle başladı. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin liderleri, bugüne kadarki en uzun zirvelerden birinin ardından, Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen ekonomiyi kurtarma paketinin yanı sıra 1 trilyon 800 milyar dolarlık bütçe üzerinde hafta sonunda anlaşma sağlamıştı. AB’den gelen anlaşma haberinin ardından Paris, Frankfurt ve Londra borsalarında hisseler yükseldi. Londra’nın FTSE endeksi yüzde 0,7, Paris CAC-40 borsası yüzde 1,2 ve Frankfurt’un DAX endeksi de yüzde 1,9 oranında yükseldi. ABD borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güne pozitif trendle başlayarak Wall Street’te güçlü bir işlem günü olacağının sinyalini verdi. Asya piyasalarında, Japonya’nın Nikkei endeksi günü yüzde 0,7 yükselişle kapattı. Hong Kong’un Hang Seng endeksinde yüzde 2,3 yükseliş gözlemlenirken, Şanghay Kompozit endeksi de yüzde 0,2 oranında yükseldi.

Avustralya’nın S&P/ASX endeksi yüzde 2,5 oranında değer kazanırken; Güney Kore endeksi KOSPI günü yüzde 1,3 oranında yükselişle kapattı. Tayvan borsası yüzde 1,8 değer kazandı; Hindistan’ın Sensex borsası da öğleden sonra yüzde 1,3’lük yükselişle işlem gördü. Petrol piyasaları da yükseldi Petrol piyasalarında da yükseliş gözlemlendi. ABD ham petrolünün varili yüzde 2,5’lik bir artışla 41,85 dolardan işlem gördü. Brent petrol de yüzde 2,7’lik bir yükselişle 44,45 dolardan işlem gördü. Corona virüsü salgının ardından tarihindeki en büyük resesyonla mücadele eden Avrupa Birliği, salgından en çok etkilenen ülkelere hibe veya kredi olarak verilmek üzere 750 milyar Euro’luk (858 milyar Dolar) bir Corona virüsü fonu oluşturacak. AB liderleri, pandemi öncesindeki dönemde de üzerinde uzlaşmaya çalıştıkları yedi yılı kapsayan 1 trilyon Euro’luk (1,14 trilyon dolar) bütçe üzerinde de anlaştı. Aşıda ilerleme haberi de yatırımcıları cesaretlendirdi Oxford Üniversitesi’nin Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşı adayının klinik deneyin ilk aşamasında insanlarda koruyucu bağışıklığı tetiklediği haberleri de yatırımcıları cesaretlendirdi.