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Dünya Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu Zeynep’e memleketinde davul zurnalı karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’nda 60 kiloda yıldızlarda dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım, memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde davul zurnayla karşılandı.10-11 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen yıldız-genç kadın ve erkekler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, hem yıldızlarda hem de gençlerde takım halinde dünya ikincisi oldu.

Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’nda 60 kiloda yıldızlarda dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım, memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde davul zurnayla karşılandı.
10-11 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen yıldız-genç kadın ve erkekler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, hem yıldızlarda hem de gençlerde takım halinde dünya ikincisi oldu. Şampiyonada Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Zeynep Yıldırım, 60 kiloda yıldızlarda dünya şampiyonu oldu.
Korkuteli girişinde konvoylar ile karşılanan plaj güreşi dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım, davul zurna eşliğinde şehitler anıtına geldi. Burada Korkuteli Kaymakamım Ömer Çimşit, Belediye Başken vekili İsmet Senekçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız ve Korkutelililer tarafından karşılanan Dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım’a Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından buket takdim edildi.
Törende konuşan Belediye Başkanvekili İsmet Senekçi, "Bu başarı Korkuteli’miz için çok önemli bir gurur. Korkuteli’miz başpehlivanları ile meşhur. Zeynep kardeşimizde bizleri Yurtdışında bir başarı elde ederek bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ise, bayram sevinçlerinin ikiye katlandığını belirterek Zeynep Yıldırım’ı tebrik etti. Çimşik, “Genç kardeşimizin bu başarısıyla birlikte yaklaşık bir ay kadar önce başkan bir mutluluğu da yaşamıştık. Malumuzun hemşerimiz Ali Gürbüz, Tarihi Kırkpınar’da 1’inci olarak Antalya’ya ve Korkuteli’ne altın kemeri getirdiler. O başarıdan sonra Zeynep Yıldırım kardeşimizin başarısı mutluluğumuza ayrı bir mutluluk katmıştır. Bu başarılardan sonra Korkuteli olarak, Korkuteli Kaymakamlığı ve Belediye olarak şunun farkındayız, bu başarılar ilçe olarak ilçe yöneticileri olarak bizim sırtımızdaki sorumluluğu sporcu kardeşlerimizi destekleme noktasında gayretimizi ve sorumluluğumuzu iki katına çıkarıyor. Bundan sonra bu tür başarılarda özel caba sarf edeceğiz” dedi.
Dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım ise, Başka Belediye başkanımız ve Kaymakamımıza teşekkür diyorum. Buradan aileme ve hocama ve benimle ter döken herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Milliler 4 altın, 3 gümüş,4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

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