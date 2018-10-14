Dünya Plaj Güreşi Şampiyonu harçlık için serada çalışıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bahçe ve seralarda yevmiyeli tarım işçisi olarak çalışıp kazandığı parayla harçlığını çıkaran ve aile ekonomisine katkı sağlayan Şüeda Özcan (18), 2 yıl önce mindere çıkarak başladığı güreş eğitiminde, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonu unvanını elde etti. Finike ilçesinde çiftçilikle uğraşan Özcan ailesinin kızı Şüeda, küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle yaşamaya başladı. Çiftçilikle uğraşan annesine tarla ve serada yardım ederek büyüyen Şüeda, sporcu olma hedefiyle lise eğitimini ailesinden uzak Antalya'da tamamladı. Antalya Spor Lisesi'nde eğitim gördüğü süreçte güreşle tanışan Şüeda, antrenörü İlkay Kaya ile 2 yıl antrenman yaptı. Şüeda, okul ve antrenmanların yanı sıra tatil günlerinde de Finike'ye annesinin yanına giderek, tarla ve seralarda çalışıp harçlığını çıkardı. Bu süreçte minder güreşinde başarılar elde eden Şüeda, geçirdiği trafik kazasının ardından spora kısa süre ara vermek zorunda kaldı. NAR BAHÇESİNDEKİ DÜNYA ŞAMPİYONU Hafif sakatlanan Şüeda, iyileşmeyi beklediği süreçte plaj güreşine merak sardı. Bir yıldır plaj güreşinde antrenman yapan Şüeda, Muğla'da 6-7 Ekim'de düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu yıl spor lisesinden mezun olan Şüeda, özel harekat polisliğini hedefliyor. Şüeda Özcan, plaj güreşinde ay yıldızlı formayla başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini de söyledi. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından 4 gün antrenman yapıp, Finike'ye annesinin yanına giden Şüeda, nar bahçesinde 15 gün çalışacağını anlattı. Spor hayatında annesinin kendisine çok destek verdiğini belirten Şüeda, tarım işçisi olarak kazandığı parayla da ailesine destek olduğunu söyledi. OLİMPİYAT HEDEFİ Hayallerinden bahseden Şüeda, şöyle konuştu: "Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Küçük yaştan itibaren bahçe ve seralarda çalışarak büyüdüm. Tarım işçisi olarak kazandığım parayla harçlığımı çıkardım. Antalya'da ailemden uzak lisede eğitim gördüm. 2 yıldır güreş yapıyorum. 1 yıldır plaj güreşi antrenmanı yapıyorum. Plaj güreşinde ilk şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandım. Bu başarımla dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Dünya şampiyonasında altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Dünya şampiyonu olmak benim için çok önemli. Benim için iyi bir tecrübe oldu. Daha büyük başarılar kazanıp, olimpiyata katılmayı hedefliyorum."

