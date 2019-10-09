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Dünya Posta Birliği 145. yılını PTT başkanlığında kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Dünya Posta Birliğinin kuruluşunun 145'inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu ülkenin katılımıyla ve PTT'nin teşkilat başkanlığında kutlama yapılacak - Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 22 ülke tarafından 9 Ekim 1874'te kurulan Dünya Posta Birliğinin yıl dönümü dolayısıyla bugün İsviçre'nin başkenti Bern'de gerçekleştirilecek kutlamaya katılanlar, orijinal imza seremonisini yeniden canlandıracak - UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Bu eşsiz ağın bir parçası olarak Türk postasının, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığının getirdiği sorumluluğun da bilinciyle Birliğin misyon ve ilkeleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Dünya Posta Birliğinin (UPU) 145'inci kuruluş yıl dönümü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu ülkenin katılımıyla ve PTT'nin teşkilat başkanlığında bugün özel seremoniyle kutlanacak.

Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan dolayı kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve 2020'ye kadar İdari Konsey Başkanlığını yürüteceği UPU, 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu özelliğini taşıyor.

Herkesin en üst düzey standartlarda ve uygun fiyatlı posta hizmeti almasını sağlamakla yükümlü olan ve sektörün küresel düzenleyicisi konumundaki hükümetler arası teşkilat niteliğindeki UPU'nun kuruluşunun 145'inci yılı nedeniyle özel tören yapılacak.

Orijinal imza seremonisinin gerçekleştiği yer olan İsviçre'nin başkenti Bern'deki Zum Ausseren Stand Restoran'da yapılacak kutlamaya, Türkiye'nin yanı sıra diğer kurucu üye ülke temsilcileri ve UPU yönetimi katılacak. Katılımcılar, orijinal imza seremonisini canlandıracak.

1874'te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD, Rusya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden beri global düzeyde posta sektörüne yön veriyor.

- "Faaliyetlerimiz güçlenerek büyümeye devam edecek"

Bern'de bugün yapılacak kutlamaya hem kurucu üye olarak Türkiye'yi temsilen hem de UPU İdari Konsey Başkanı olarak PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katılacak.

Bozgeyik, AA muhabirine, ekimin PTT AŞ açısından iki büyük mutluluğun yaşandığı ay olduğunu söyledi.

9 Ekim'in "Dünya Posta Günü" olduğunu belirten Bozgeyik, 23 Ekim'de de PTT'nin kuruluşunun 179'uncu yılının kutlanacağını bildirdi.

Bozgeyik, Dünya Posta Birliğinin de 145'inci yaşını kutladığını ifade ederek, insanlığa hizmet anlayışıyla sürdürülen faaliyetlerin güçlenerek büyümeye devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 22 kurucu ülkeyle yolculuğuna başlayan UPU'nun, bugün 192 üye ülkeyle tüm dünyayı kapsayan bir ağa dönüştüğünü vurgulayan Bozgeyik, teşkilatın 145'inci yılını gururla kutladıklarını söyledi.

Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz ağın bir parçası olarak Türk postasının, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığının getirdiği sorumluluğun da bilinciyle Birliğin misyon ve ilkeleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İnsanlığa hizmet anlayışıyla sürdürülen faaliyetlerimizin güçlenerek büyümeye devam edeceğine inanıyor, 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü ve kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Dünya Posta Birliğinin 145'inci yaşını gönülden kutluyorum. Tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere şükranlarımı sunuyorum."

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Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik Kenan Bozgeyik ptt

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