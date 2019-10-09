Dünya Posta Birliği 145. yılını PTT başkanlığında kutlayacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Dünya Posta Birliğinin (UPU) 145'inci kuruluş yıl dönümü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu ülkenin katılımıyla ve PTT'nin teşkilat başkanlığında bugün özel seremoniyle kutlanacak.

Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan dolayı kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve 2020'ye kadar İdari Konsey Başkanlığını yürüteceği UPU, 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu özelliğini taşıyor.

Herkesin en üst düzey standartlarda ve uygun fiyatlı posta hizmeti almasını sağlamakla yükümlü olan ve sektörün küresel düzenleyicisi konumundaki hükümetler arası teşkilat niteliğindeki UPU'nun kuruluşunun 145'inci yılı nedeniyle özel tören yapılacak.

Orijinal imza seremonisinin gerçekleştiği yer olan İsviçre'nin başkenti Bern'deki Zum Ausseren Stand Restoran'da yapılacak kutlamaya, Türkiye'nin yanı sıra diğer kurucu üye ülke temsilcileri ve UPU yönetimi katılacak. Katılımcılar, orijinal imza seremonisini canlandıracak.

1874'te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD, Rusya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden beri global düzeyde posta sektörüne yön veriyor.